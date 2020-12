Lesión de Dupree, el obstáculo más reciente de los Steelers

PITTSBURGH (AP) — Bud Dupree dio varios manotazos sobre el césped, disgustado y consciente de que lo que significaba el dolor en su rodilla derecha.

Un mal paso en el cuarto periodo ante Baltimore el miércoles significó el final de la temporada del linebacker con los Steelers de Pittsburgh.

Aunque el coach Mike Tomlin precisó que su equipo “apestaba antes de que (Dupree) se lesionara”, la imagen del jugador cojeando hacia el vestuario golpeó el ánimo de una banca que ya tenía dificultades para encontrar la energía necesaria para vencer a unos Ravens terriblemente diezmados por el coronavirus.

Pittsburgh eventualmente encontró la forma de ganar 19-14 y mejoró a una foja de 11-0, con un triunfo que pareció lo contrario. Tomlin inicialmente criticó sin piedad a su equipo y calificó su actuación de “nivel de segundo año de Universidad". Aunque el entrenador pareció más calmado el jueves, los Steelers parecen avanzar en sentidos opuestos.

Por un lado, las semanas pasan y su récord se mantiene perfecto. Por el otro, cada partido evidencia una imperfección que podría descarrilar la campaña potencialmente histórica.

Los Ravens, salvo por una docena de titulares debido a los protocolos de COVID-19, presionaron a la ofensiva de Pittsburgh al asfixiar a sus receptores buscando alterar el ritmo del quarterback Ben Roethlisberger.

Aunque su enojo disminuyó, Tomlin intentó apreciar un panorama más general. Su equipo ha asimilado todo lo que el 2020 le ha planteado, ya sea el caos del calendario, lesiones que dejaron fuera toda la temporada a algunos jugadores o resultados de último minuto de COVID-19 que lo obligaron a cambiar su alineación horas antes del inicio del juego.

QUÉ FUNCIONA

Photo: Gene J. Puskar, AP

El resultado final. Eso es prácticamente todo. Aunque Tomlin y sus jugadores se rehúsan a culpar el aplazamiento del juego por su mediocre actuación ante los Ravens, Pittsburgh se veía como un equipo fuera de sintonía.

QUÉ FALTA

Los equipos especiales fueron un punto brillante durante los primeros dos meses de la temporada. No tanto en este momento. El despeje que Ray McCloud soltó le permitió a Baltimore conseguir su primer touchdown y tomar una breve ventaja. El pateador Chris Boswell ha fallado tres intentos de punto extra y un gol de campo en las últimas cuatro semanas. Había errado sólo una ptada en los primeros siete encuentros.

LESIONES

El cornerback Steve Nelson se sometió a una resonancia en la rodilla. Tomlin no dio un cronograma para el regreso del centro Maurike Pouncey y el corredor James Conner, ambos en la lista de COVID-19.

