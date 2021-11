First Period_None. Penalties_Kempe, LA (High Sticking), 12:04; Bratt, NJ (Interference), 14:18; Graves, NJ (Tripping), 18:29.

Second Period_1, Los Angeles, Kempe 3 (Kopitar, Brown), 19:58. Penalties_Tatar, NJ (Tripping), 2:18; Edler, LA (Slashing), 13:45.

Third Period_2, New Jersey, Bratt 2 (Hischier, Johnsson), 3:19. 3, Los Angeles, Kaliyev 3 (Athanasiou, Roy), 16:20 (pp). 4, New Jersey, Zacha 5 (Bratt, Graves), 19:36. Penalties_Lemieux, LA (Interference), 5:46; Severson, NJ (Tripping), 7:06; Severson, NJ (Interference), 10:41; Severson, NJ (High Sticking), 16:14.

Overtime_5, Los Angeles, Iafallo 5 (Danault), 0:42. Penalties_None.

Shots on Goal_New Jersey 10-7-6-0_23. Los Angeles 9-8-10-2_29.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 4; Los Angeles 1 of 6.

Goalies_New Jersey, Blackwood 0-0-1 (29 shots-26 saves). Los Angeles, Petersen 3-2-0 (23-21).

A_16,045 (18,230). T_2:30.

Referees_TJ Luxmore, Kyle Rehman. Linesmen_Justin Johnson, Bevan Mills.