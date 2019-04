Mets 7, Phillies 6, 11 innings,

New York Philadelphia ab r h bi ab r h bi Nimmo cf-lf 3 2 1 1 McCtchn lf 4 1 2 0 P.Alnso 1b 4 1 1 0 Segura ss 5 0 2 1 Familia p 0 0 0 0 B.Hrper rf 6 1 1 1 Gsllman p 0 0 0 0 Hoskins 1b 5 0 0 0 Avilan p 0 0 0 0 Ralmuto c 5 0 1 2 d'Arnud ph 1 0 0 0 O.Hrrra cf 5 1 1 0 Ed.Diaz p 0 0 0 0 C.Hrnan 2b 4 1 2 0 Cano 2b 5 0 1 2 Franco 3b 5 1 2 2 Cnforto rf 6 1 1 0 Nola p 0 1 0 0 W.Ramos c 6 1 1 2 N.Wllms ph 1 0 1 0 McNeil lf-3b 5 0 3 1 J.Alvrz p 0 0 0 0 A.Rsrio ss 5 0 2 0 Altherr ph 1 0 0 0 J..Dvis 3b 3 1 1 0 D.Andrs p 0 0 0 0 Do.Smth 1b 1 0 0 0 Knapp ph 0 0 0 0 Syndrgr p 2 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0 Broxton ph 1 0 0 0 Kingery ph 1 0 0 0 S.Lugo p 0 0 0 0 Neshek p 0 0 0 0 Lagares ph-cf 2 1 1 0 Totals 44 7 12 6 Totals 42 6 12 6

New York 003 201 000 01—7 Philadelphia 003 200 010 00—6

E_Hoskins (3), C.Hernandez (2). DP_New York 2, Philadelphia 1. LOB_New York 10, Philadelphia 11. 2B_Cano (3), A.Rosario (3), McCutchen (4). HR_Nimmo (3), Franco (5). SB_A.Rosario (2), Segura (1). CS_McNeil (2), Hoskins (1).

IP H R ER BB SO New York Syndergaard 5 9 5 5 3 9 Lugo H,3 2 0 0 0 1 2 Familia H,3 2-3 1 1 1 3 0 Gsellman BS,2 1 1-3 0 0 0 1 1 Avilan W,1-0 1 2 0 0 0 1 Diaz S,6-6 1 0 0 0 0 3 Philadelphia Nola 4 7 5 5 3 6 Alvarez 2 3 1 1 0 0 Anderson 2 0 0 0 2 2 Morgan 2 1 0 0 0 2 Neshek L,0-1 1 1 1 0 1 1

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, John Tumpane; Second, Ted Barrett; Third, Kerwin Danley.

T_4:29. A_32,423 (43,647).