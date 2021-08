N.Y. Mets 5, Cincinnati 4

DP_Cincinnati 1, New York 1. LOB_Cincinnati 8, New York 4. 2B_Akiyama (6), Drury (4). HR_Suárez (20), Farmer (10), Báez (1). S_Hill (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Miley 7 4 3 3 3 2 Lorenzen H,2 1 0 0 0 0 0 Hembree H,6 2-3 0 1 1 1 2 Doolittle BS,1-5 1-3 1 0 0 0 1 Cessa L,0-1 0 1 1 0 0 0

New York Hill 5 5 4 4 1 4 Y.Díaz 1 0 0 0 0 1 Familia 1 0 0 0 1 1 Lugo 2-3 2 0 0 0 2 Loup 1-3 0 0 0 0 0 May 1 0 0 0 1 2 E.Díaz W,4-4 1 0 0 0 1 2

Cessa pitched to 1 batter in the 10th.

HBP_Hill 2 (India,Barnhart). WP_Hembree, E.Díaz.

Umpires_Home, Chris Segal; First, James Hoye; Second, Ryan Additon; Third, Mark Carlson.

T_3:23. A_26,477 (41,922).