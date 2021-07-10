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Sports

National League Individual Pitching

Pitcher, Club W L IP H BB SO ERA
deGrom, NYM 7 2 92.0 39 11 146 1.08
Gausman, SF 8 3 108.2 60 27 124 1.74
Woodruff, Mil 7 4 107.1 59 25 125 2.10
Rogers, Mia 7 5 97.1 70 32 118 2.22
Peralta, Mil 7 3 93.0 42 42 129 2.23
Wheeler, Phi 6 5 119.2 90 26 145 2.26
Buehler, LAD 8 1 108.1 76 24 107 2.49
Walker, NYM 7 3 90.0 63 30 89 2.50
Bauer, LAD 8 5 107.2 71 37 137 2.59
Stroman, NYM 6 6 93.1 80 25 78 2.60
Scherzer, Was 7 4 98.0 64 22 134 2.66
Miley, Cin 7 4 96.1 86 26 76 2.80
DeSclafani, SF 9 3 101.1 75 28 93 2.84
López, Mia 4 5 95.0 80 23 102 2.94
Musgrove, SD 5 6 94.0 63 23 110 2.97
Alcantara, Mia 5 8 116.2 97 34 102 3.09
Darvish, SD 7 3 105.0 81 24 125 3.09
I.Anderson, Atl 5 4 93.2 75 34 94 3.27
Kershaw, LAD 9 7 106.1 85 19 127 3.39
Wainwright, StL 7 5 105.2 91 31 99 3.58
Márquez, Col 7 6 105.1 83 41 105 3.59
Morton, Atl 8 3 99.0 76 33 114 3.64
Urías, LAD 11 3 106.1 90 23 119 3.64
Mahle, Cin 7 3 95.1 78 35 118 3.68
Hendricks, ChC 11 4 105.0 111 20 80 3.77
Eflin, Phi 4 6 102.0 110 14 94 3.88
Ross, Was 5 8 87.1 77 28 91 4.02
T.Anderson, Pit 4 8 92.1 86 24 78 4.39
Brubaker, Pit 4 9 88.2 83 19 88 4.47
Nola, Phi 6 5 101.1 100 23 126 4.53
Senzatela, Col 2 8 94.1 111 21 65 4.58
Kelly, Ari 5 7 103.2 106 26 90 4.60
Castillo, Cin 3 10 97.1 97 39 90 4.81
Corbin, Was 6 7 93.1 100 31 73 5.40
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