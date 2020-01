New Orleans 138, Utah 132

Bogdanovic 9-17 5-5 26, O'Neale 3-4 2-2 9, Gobert 6-10 5-9 17, Ingles 5-11 1-3 12, Mitchell 16-34 7-7 46, Bradley 1-3 0-0 2, Niang 0-4 0-0 0, Tucker 0-1 2-2 2, Clarkson 5-11 2-2 15, Mudiay 1-5 1-2 3. Totals 46-100 25-32 132.

NEW ORLEANS (138)

Ingram 15-25 16-20 49, Melli 3-6 0-0 7, Favors 10-12 1-2 21, Ball 2-12 0-0 5, Hart 3-8 1-2 9, Hayes 3-3 3-4 9, Alexander-Walker 5-11 0-0 12, Jackson 3-5 4-6 10, Moore 7-11 0-1 16. Totals 51-93 25-35 138.

Utah 28 21 42 31 10 — 132 New Orleans 25 31 31 35 16 — 138

3-Point Goals_Utah 15-39 (Mitchell 7-15, Clarkson 3-5, Bogdanovic 3-8, Ingles 1-5, Niang 0-3), New Orleans 11-26 (Ingram 3-8, Moore 2-3, Alexander-Walker 2-4, Hart 2-5, Ball 1-5). Fouled Out_Utah 2 (Gobert, O'Neale), New Orleans 1 (Hart). Rebounds_Utah 43 (Gobert 14), New Orleans 45 (Favors 11). Assists_Utah 23 (Ingles 6), New Orleans 29 (Ball 13). Total Fouls_Utah 29, New Orleans 27. A_16,717 (16,867)