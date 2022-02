Newby 2-6 3-4 7, Aifuwa 2-8 2-2 6, Cherry 3-12 3-4 9, Morris 10-16 2-2 25, Pointer 7-14 9-10 25, Shematsi 0-0 0-0 0, Trasi 0-1 0-2 0, Gusters 0-1 0-0 0, Payne 1-1 0-0 2, Ware 0-0 0-0 0, Totals 25-59 19-24 74

Patty 4-10 2-3 11, Hoppie 4-14 0-0 9, Nixon 1-6 0-0 2, Pitts 0-2 0-0 0, Wells 9-16 2-2 23, Malone 0-0 0-0 0, Roby 3-5 0-2 6, Green 3-6 0-0 7, Jones 0-1 0-0 0, Johnson 0-0 0-0 0, Totals 24-60 4-7 58

LSU 16 11 27 20 — 74 Texas A&M 16 17 16 9 — 58

3-Point Goals_LSU 5-9 (Morris 3-5, Pointer 2-4), Texas A&M 6-15 (Patty 1-2, Hoppie 1-4, Nixon 0-2, Pitts 0-1, Wells 3-5, Green 1-1). Assists_LSU 10 (Morris 3, Pointer 3), Texas A&M 16 (Nixon 5). Fouled Out_None. Rebounds_LSU 44 (Newby 13), Texas A&M 26 (Patty 10). Total Fouls_LSU 12, Texas A&M 23. Technical Fouls_None. A_5,278.