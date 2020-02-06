Oklahoma St. 72, TCU 57
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Samuel 3-6 0-3 6, Bane 6-15 0-0 14, Dennis 0-1 3-4 3, Grayer 1-5 2-3 4, Nembhard 4-11 8-10 16, Farabello 3-5 0-0 8, Fuller 1-5 0-0 2, LeDee 2-3 0-0 4, Smith 0-2 0-0 0. Totals 20-53 13-20 57.
Anei 5-11 4-5 14, McGriff 2-6 6-7 10, Harris 0-1 0-0 0, Likekele 4-9 7-10 15, Laurent 4-8 1-2 9, Dziagwa 5-12 0-2 14, Mitchell 0-0 0-0 0, Ke.Boone 2-5 0-0 6, Ka.Boone 2-3 0-0 4. Totals 24-55 18-26 72.
Halftime_Oklahoma St. 36-30. 3-Point Goals_TCU 4-18 (Farabello 2-3, Bane 2-5, Dennis 0-1, Fuller 0-2, Nembhard 0-3, Grayer 0-4), Oklahoma St. 6-18 (Dziagwa 4-10, Ke.Boone 2-3, Harris 0-1, Likekele 0-1, McGriff 0-1, Laurent 0-2). Fouled Out_Fuller. Rebounds_TCU 34 (Samuel, Bane 8), Oklahoma St. 31 (McGriff 8). Assists_TCU 11 (Bane 7), Oklahoma St. 16 (Likekele 11). Total Fouls_TCU 22, Oklahoma St. 19.