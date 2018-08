Padres 7, Diamondbacks 6

Arizona San Diego ab r h bi ab r h bi Jay lf 5 2 2 0 Jnkwski rf 4 2 1 0 E.Escbr 3b 5 2 3 0 Myers 3b 5 1 1 0 Pollock cf 3 2 2 2 Hosmer 1b 3 2 1 1 Gldschm 1b 4 0 4 4 Renfroe lf 4 1 1 0 Sza Jr. rf 4 0 0 0 Spngnbr 2b 3 1 1 1 Ahmed ss 4 0 1 0 Stammen p 0 0 0 0 K.Marte 2b 4 0 0 0 Vllneva ph 1 0 1 1 J.Mrphy c 4 0 0 0 Hedges c 4 0 1 1 Godley p 2 0 0 0 Galvis ss 3 0 2 2 D.Prlta ph 1 0 0 0 Margot cf 3 0 0 1 McFrlnd p 0 0 0 0 Richard p 2 0 0 0 Ziegler p 0 0 0 0 F.Reyes ph 1 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Maton p 0 0 0 0 Dscalso ph 1 0 0 0 Pirela 2b 1 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Hirano p 0 0 0 0 Totals 37 6 12 6 Totals 34 7 9 7

Arizona 201 020 100—6 San Diego 000 330 001—7

E_Richard (3), J.Murphy (6). DP_San Diego 1. LOB_Arizona 5, San Diego 8. 2B_E.Escobar (43), Pollock 2 (18), Goldschmidt (26), Hosmer (27). SF_Pollock (3), Margot (6).

IP H R ER BB SO Arizona Godley 5 8 6 6 4 7 McFarland 1 2-3 0 0 0 0 2 Ziegler 1-3 0 0 0 0 0 Bradley 1 0 0 0 0 2 Chafin L,1-4 2-3 0 1 1 1 0 Hirano 0 1 0 0 1 0 San Diego Richard 5 9 5 5 0 3 Maton BS,1 2 3 1 1 0 2 Stammen W,6-2 2 0 0 0 0 3

WP_Richard, Godley.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Quinn Wolcott; Second, Sean Barber; Third, James Hoye.

T_2:54. A_24,440 (42,445).