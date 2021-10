Partido entre Costa Rica y El Salvador se jugará sin público

El partido entre Costa Rica y El Salvador por las eliminatorias de la Concacaf se jugará sin aficionados en las gradas tras un desacuerdo entre la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) y el Ministerio de Salud de ese país.

Según dijo el lunes el presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos, las autoridades de Salud habían aceptado incrementar el aforo del Estadio Nacional en San José de 3.000 a 5.000 personas, pero con la condición de que se exigiera a los aficionados mostrar una prueba de su estatus de vacunación contra el COVID-19.

Villalobos se quejó de haber recibido la noticia sobre el aumento de aforo a través de los medios de comunicación, pese a que desde el 13 de septiembre se habían hecho dos propuestas al Ministerio de Salud para el juego programado para el 10 de octubre.

“Nosotros presentamos dos propuestas: una, 50% vacunados, donde podíamos regresar con una capacidad de 15.000 a 17.000 personas en el Estadio Nacional, o 6.000 personas con distanciamiento social y burbujas de dos y tres personas”, explicó Villalobos.

El problema para la Federación, según Villalobos, es que la certificación para que cada persona demuestre que ya cuenta con las dos dosis de vacuna contra el COVID-19 es un trámite que puede tomar entre dos o tres semanas, y faltan unos cuantos días para el partido.

El dirigente agregó que en última instancia, se pidió al Ministerio volver a permitir el ingreso de 3.000 personas bajo el mismo protocolo usado en septiembre para los juegos ante México y Jamaica, pero la solicitud fue rechazada.

“El Ministerio de Salud hoy le dice no al fútbol, no a la selección y no a la actividad”, aseveró Villalobos.

Sobre el tema, el gobierno de Costa Rica indicó en un comunicado que “respeta” la decisión de la Fedefutbol de no permitir el ingreso de aficionados, pese a que se habilitó el ingreso de 5.000 personas con prueba de vacunación.

Las autoridades alegan que actualmente 787.000 personas cuentan con el certificado de vacunación y que la cifra aumentará en los próximos días, además de que el documento se puede verificar mediante dispositivos móviles.

El gobierno añadió que septiembre fue uno de los meses más duros en lo que va de la pandemia en Costa Rica, con un saldo de 68.459 casos confirmados y 880 muertes, además de la saturación de los servicios de salud.

Además de jugar sin público, Costa Rica no contará para estos partidos eliminatorios con el experimentado defensor Giancarlo González, quien pese a haber sido convocado, solicitó no ser tomado en cuenta de momento y “dar espacio a los jóvenes” en la selección.

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez enfrentarán a Honduras el 7 de octubre, luego serán locales ante El Salvador tres días después y cerrarán esta serie de juegos como visitante ante Estados Unidos el 13.