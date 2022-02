Pesar en Argentina por muerte ex golfista "Gato" Romero

BUENOS AIRES (AP) — Desde el ex presidente argentino Mauricio Macri hasta sus más destacados rivales despidieron el lunes al ex golfista Eduardo “Gato” Romero, ganador de varios títulos en el Tour Europeo y campeón del US Open Senior, quien falleció la víspera de cáncer. Tenía 67 años.

Los restos de Romero, considerado uno de los mejores de su deporte en Argentina junto a Roberto de Vicenzo y Ángel Cabrera, eran velados en su pueblo natal de Villa Allende, provincia de Córdoba, del cual era intendente desde 2015.