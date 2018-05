Pirates 6, Giants 5

San Francisco Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Blanco lf 3 0 0 0 A.Frzer 2b 3 0 0 0 G.Hrnan ph-lf 0 0 0 0 S.Rdrig 2b-rf 1 0 0 0 McCtchn rf 5 2 2 0 Polanco rf 3 2 1 1 Posey c 4 0 1 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Belt 1b 5 0 1 1 S.Marte cf 4 1 1 0 Lngoria 3b 5 1 2 1 Bell 1b 3 2 2 1 B.Crwfr ss 3 0 0 1 Dckrson lf 4 0 1 1 Hanson 2b 3 2 2 1 Crvelli c 2 1 1 2 Watson p 0 0 0 0 Moran 3b 3 0 1 0 A.Jcksn cf 3 0 2 1 Freese ph-3b 1 0 1 0 Smrdzja p 3 0 0 0 Mercer ss 2 0 0 1 S.Dyson p 0 0 0 0 Kuhl p 1 0 0 0 Sndoval ph 0 0 0 0 Feliz p 0 0 0 0 Tmlnson ph-2b 1 0 0 0 J.Osuna ph 1 0 0 0 Kontos p 0 0 0 0 Moroff 2b 1 0 0 0 Totals 35 5 10 5 Totals 29 6 8 6

San Francisco 021 000 110—5 Pittsburgh 201 002 01x—6

DP_San Francisco 1, Pittsburgh 1. LOB_San Francisco 9, Pittsburgh 7. 2B_McCutchen 2 (8), Posey (9), A.Jackson (4), Bell (7). HR_Longoria (8), Hanson (4), Polanco (8), Cervelli (6). SB_S.Rodriguez (1), S.Marte (10). CS_A.Jackson (1), Cervelli (2). SF_B.Crawford (3), Bell (2). S_Kuhl (4).

IP H R ER BB SO San Francisco Samardzija 5 2-3 6 5 5 2 5 Dyson 1 1-3 0 0 0 1 2 Watson L,1-2 1 2 1 1 1 2 Pittsburgh Kuhl 6 6 3 3 4 6 Feliz H,7 1 2 1 1 0 1 Kontos BS,1 1-3 2 1 1 0 0 Vazquez W,2-0 1 2-3 0 0 0 1 1

HBP_by Samardzija (Cervelli), by Watson (Mercer).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Phil Cuzzi; Second, Adam Hamari; Third, Chris Segal.

T_3:14. A_27,502 (38,362).