Princeton 31, Monmouth (NJ) 28

PRIN_FG Sexton 21, 09:06

MONM_Aldarelli 12 pass from Muskett (Null kick), 01:57

Second Quarter

MONM_Tredway 19 pass from Muskett (Null kick), 01:00

PRIN_FG Sexton 46, 00:00

Third Quarter

MONM_Farri 1 run (Null kick), 07:28

PRIN_Eaddy 1 run (Classi pass from Smith), 01:44

Fourth Quarter

PRIN_Eaddy 1 run (Sexton kick), 11:55

PRIN_Eaddy 4 run (Sexton kick), 07:42

MONM_Budd 22 interception return (Null kick), 02:53

PRIN_FG Sexton 35, 00:10

PRIN MONM First downs 23 17 Rushes-yards 29-53 31-105 Passing 299 181 Comp-Att-Int 28-43-1 25-34-0 Return Yards 8 52 Punts-Avg. 3-41.7 4-44.8 Fumbles-Lost 1-0 3-2 Penalty-Yards 1-5 5-50 Time of Possession 29:00 31:00

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Princeton, Co. Eaddy 16-47, Ja. Carr 5-11, Co. Smith 8-(minus 5). Monmouth (NJ), Ju. Farri 22-62, Ja. Shirden 3-26, Lo. Moore IV 1-11, To. Muskett 5-6.

PASSING_Princeton, Co. Smith 27-41-1-282, Dy. Classi 1-1-0-17, Team 0-1-0-0. Monmouth (NJ), To. Muskett 25-34-0-181.

RECEIVING_Princeton, Ja. Birmelin 9-109, An. Iosivas 4-76, Dy. Classi 5-64, Mi. Axelrood 3-30, Co. Eaddy 2-8, Ja. Carr 1-8, Ca. Bobo 2-5, Al. Cherry 1-4, Da. Kline 1-(minus 5). Monmouth (NJ), Jo. Aldarelli 4-39, Lo. Moore IV 7-35, Za. Tredway 5-33, Te. Greene Jr. 6-32, Ju. Farri 1-29, Dy. Miller 1-14, Ge. Scott 1-5, To. Muskett 0-(minus 6).