Rangers 3, Angels 2, 10 innings,

Texas Los Angeles ab r h bi ab r h bi Choo rf 5 1 1 0 Kinsler 2b 5 1 2 1 Profar ss 4 1 1 0 Trout cf 5 1 3 1 Mazara dh 3 0 0 1 Upton lf 4 0 0 0 Tocci pr-dh 0 0 0 0 Pujols 1b 4 0 0 0 Beltre 3b 3 0 0 1 A.Smmns ss 2 0 1 0 Gallo lf 3 0 0 0 Ohtani dh 4 0 0 0 Odor 2b 3 1 1 0 J.Marte 3b 3 0 0 0 R.Chrns c 3 0 0 0 Cowart 3b 1 0 0 0 Guzman 1b 4 0 1 1 Mldnado c 4 0 0 0 DShelds cf 4 0 0 0 Hrmsllo rf 2 0 0 0 Vlbuena ph 1 0 0 0 Totals 32 3 4 3 Totals 35 2 6 2

Texas 000 000 101 1—3 Los Angeles 100 001 000 0—2

E_J.Marte (3). DP_Texas 1, Los Angeles 2. LOB_Texas 4, Los Angeles 6. 2B_Profar (18). 3B_Trout (3). HR_Kinsler (5), Trout (19). SB_Trout (13). SF_Beltre (6).

IP H R ER BB SO Texas Hamels 7 5 2 2 1 8 Leclerc 1 0 0 0 0 2 Diekman W,1-0 1 1 0 0 0 1 Kela S,13-13 1 0 0 0 0 1 Los Angeles Richards 7 1 1 0 1 9 Anderson H,8 1 0 0 0 1 2 Parker BS,1 1 1 1 1 1 1 Alvarez L,2-2 1 2 1 1 1 1

G.Richards pitched to 1 batter in the 8th

Hamels pitched to 2 batters in the 8th

HBP_by Hamels (Simmons), by Hamels (Hermosillo). WP_Richards, Parker.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Chris Conroy; Second, Brian O'Nora; Third, Fieldin Cubreth.

T_3:21. A_44,603 (45,050).