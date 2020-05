Rays: Blake Snell no acepta jugar con recorte de salario

TAMPA BAY, Florida, EE.UU. (AP) — El pitcher de los Rays de Tampa Bay Blake Snell afirmó que no subirá a un montículo este año con otra reducción de su salario.

“No juego a menos que me den mi dinero”, declaró el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2018.

“No aceptaré un recorte. Quiero todo lo mío”, dijo Snell en una transmisión en la red social Twitch el miércoles. “Ustedes también tienen que entender eso. Todos andan diciendo: ‘Hermano, juega por el amor al deporte. Hombre, ¿qué te pasa? El dinero no debe ser problema'. Hermano, estoy arriesgando mi vida. Estoy arriesgando mi vida. ¿Qué quieren decir con eso de 'no es un problema?' Lo es un 100%”.

Zurdo de 27 años, Snell firmó en marzo de 2019 un contrato de 50 millones de dólares por cinco temporadas que incluyó el desembolso de 3 millones al firmar, un salario de 1 millón el año pasado y un salario de 7 millones para esta campaña.

Como parte del acuerdo que el béisbol de las Grandes Ligas y el gremio de peloteros acordaron el 26 de marzo al atrasarse el inicio de la campaña por la pandemia de coronavirus, Snell cobrará un avance de 286.500 dólares por los primeros 60 días de la temporada, hasta el 24 de mayo. No podrá recibir más en 2020 en caso que no se puedan disputar los juegos.

El acuerdo establece que los jugadores recibirán un monto prorrateado de salario en caso que la temporada logra ponerse en marcha. En su caso, Snell obtendrá 43.210 dólares por cada día del calendario.

Los equipos sostienen que perderán dinero si los juegos se realizan sin público, y los dueños aprobaron el lunes presentar una propuesta al sindicato para que los salarios de 2020 sean efectivos con una división a partes iguales de los ingresos que MLB obtenga durante la campaña regular y la postemporada. El sindicato opina que ese concepto representa un tope salarial, algo a lo que no podría acceder.

La vacía cueva de los Marineros de Seattle en su estadio, el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Foto/Elaine Thompson)

“Si juego, lo haré por el dinero por el cual he firmado”, dijo Snell. “No tengo que recibir la mitad porque la temporada ha sido recortada a la mitad, eso incluyendo el recorte de 33% que ya se hizo, así que realmente estoy cobrando un 25%. Y a eso hay que incluirle los impuestos. Ya pueden imaginarse lo que voy a cobrar de verdad. ¿Me entienden lo que digo? Estoy ganando una (palabra altisonante). La cantidad de dinero es mucha más baja y encima de eso tengo que jugar arriesgando mi vida".

Snell tuvo marca de 21-5 y lideró la Americana con un promedio de efectividad de 1.86 en 2018. Su marca fue de 6-6 con efectividad de 4.29 el año pasado, cuando sufrió la fractura de un dedo en su pie derecho el 14 de abril mientras movía muebles y se perdió casi dos meses debido a una cirugía en el codo izquierdo el 29 de julio.

Cobrará 10,5 millones en 2021; 12,5 millones en 2022; y finalmente 16 millones.

La transmisión de Snell en Twitch fue difundida en Twitter por una persona que trabaja con MLB Network.

“En mi cabeza, me estoy preparando para la próximo temporada. Bueno, en realidad me preparo para jugar ahora, pero como si me estuviera preparando para la próxima temporada. Es bastante extraño", dijo Snell.

“No tiene sentido para mí perder todo ese dinero, salir a jugar y estar confinado, lejos de mis familia, sin la gente que amas y que me paguen menos, con el riesgo de lesión cada vez que salgas a jugar. Es que no vale la pena. No se puede. Me desvivo por el béisbol. Simplemente no vale la pena”, añadió.