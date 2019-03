Red Sox 12, Pirates 3

Pittsburgh Boston ab r h bi ab r h bi K.Nwman 2b 3 0 0 0 Bnntndi lf 2 0 0 0 M.Tlman 2b 2 0 0 0 C.Mdera lf 3 1 1 2 K.Hayes 3b 4 1 1 3 M.Betts rf 3 1 1 0 C.Moran 1b 3 0 0 0 Tavarez rf 2 0 1 1 J.Siter 1b 1 0 0 0 Pedroia 2b 3 1 1 0 S.Baron c 3 0 1 0 S.Trvis 1b 2 0 0 0 C.Klley c 1 0 1 0 Mrtinez dh 2 0 1 1 Rynolds lf 3 0 2 0 Centeno ph 2 0 0 0 Rbinson ph 1 0 0 0 Bgaerts ss 1 1 1 1 J.Oliva cf 4 0 0 0 Swihart c 2 2 2 0 L.Tncas dh 3 0 1 0 Brd Jr. cf 2 2 1 1 Alemais ph 0 0 0 0 M.Mller ss 1 1 1 0 B.Mdris rf 3 1 1 0 E.Nunez 3b 2 0 1 0 Hu.Owen ph 1 0 0 0 J.Witte 3b 2 1 1 2 A.Reyes ss 2 1 2 0 Br.Holt 1b 3 0 2 1 J.Monge rf 1 1 1 1 Vazquez c 2 0 0 0 Tzu.Lin ss 1 1 0 0 Totals 34 3 9 3 Totals 36 12 15 10

Pittsburgh 000 003 000—3 Boston 200 202 06x—12

E_Kelley (1). DP_Pittsburgh 1, Boston 0. LOB_Pittsburgh 7, Boston 3. 2B_Madera (1), Tavarez (4), Pedroia (1), Bradley Jr. (4), Witte (3), Holt (4). 3B_Bogaerts (1). HR_Hayes (3). SB_Swihart (2), Bradley Jr. (2). SF_Bogaerts (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Taillon L, 1-1 4 8 4 4 0 3 Lyons 1 0 0 0 0 2 Campos 2 1 2 0 1 2 Sulser 2-3 4 4 4 0 0 Wallace 1-3 2 2 2 1 0 Boston Sale W, 2-0 5 2 0 0 1 6 Hembree 1 3 3 3 0 2 Johnson S, 1-1 3 4 0 0 2 4

WP_Taillon.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Brian O'Nora; Second, Fieldin Culbreth; Third, Marvin Hudson.

T_2:42. A_10,163