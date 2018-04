Red Sox 7, Orioles 3

Baltimore Boston ab r h bi ab r h bi Mancini lf 4 2 2 0 Betts rf 4 1 1 1 M.Mchdo ss 4 0 1 2 Bnntndi lf 4 0 0 0 Schoop 2b 4 0 2 0 Mreland 1b 4 2 1 0 Vielma 2b 0 0 0 0 J.Mrtin dh 4 0 2 1 A.Jones cf 3 0 1 1 Devers 3b 5 2 3 0 Vlencia dh 2 0 1 0 E.Nunez 2b 4 1 2 3 P.Alvrz ph-dh 1 0 0 0 Brdly J cf 3 0 0 0 C.Davis 1b 4 0 0 0 C.Vazqz c 3 0 0 0 Beckham 3b 4 0 0 0 Lin ss 3 1 2 0 Gentry rf 4 1 1 0 Joseph c 3 0 0 0 Sisco ph 1 0 1 0 Totals 34 3 9 3 Totals 34 7 11 5

Baltimore 100 000 200—3 Boston 411 001 00x—7

LOB_Baltimore 7, Boston 11. 2B_M.Machado (4), Betts (7), J.Martinez (3), Devers (5), Lin (1). HR_E.Nunez (2). SF_A.Jones (1), J.Martinez (2).

IP H R ER BB SO Baltimore Tillman L,0-3 2 7 6 6 2 0 Araujo 2 1 0 0 1 3 Wright Jr. 2 2-3 2 1 1 3 3 Hart 1 1-3 1 0 0 0 0 Boston Rodriguez W,1-0 6 5 1 1 2 8 Hembree 1 3 2 2 0 2 Kelly 1 0 0 0 0 1 Barnes 1 1 0 0 0 1

Tillman pitched to 3 batters in the 3rd

HBP_by Tillman (Bradley Jr.). WP_Wright Jr..

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Stu Scheuwater; Second, Gary Cederstrom; Third, Eric Cooper.

T_3:22. A_32,610 (37,731).