Rockies 4, Rangers 4

Colorado Texas ab r h bi ab r h bi Da.Dahl cf 3 0 0 0 Calhoun lf 1 0 0 1 Rodgers ss 2 0 0 0 Thmpson lf 2 1 1 2 Hampson ss 3 0 0 0 Ro.Odor 2b 3 1 1 1 Ncholas c 2 0 0 0 Fontana 2b 1 0 0 0 McMahon 3b 3 1 2 0 E.Andrs ss 2 0 1 0 Mundell 1b 1 1 1 0 E.White ss 2 0 1 0 Rynolds 1b 3 1 1 0 N.Mzara rf 2 0 0 0 Yo.Daza cf 0 0 0 0 C.Tocci rf 1 0 0 0 R.Tapia lf 3 0 1 2 Cabrera 3b 2 0 0 0 T.Nevin 3b 1 1 0 0 P.Wsdom 3b 1 0 0 0 Valaika 2b 3 0 1 0 Dvidson 1b 2 0 0 0 P.Money 2b 0 0 0 0 Pr.Beck 1b 2 0 0 0 Sunders dh 3 0 0 0 H.Pence dh 3 0 1 0 C.Wlker ph 1 0 1 2 Leblanc ph 1 0 0 0 Tuchman rf 2 0 0 0 Knr-Flf c 2 1 1 0 Hlliard rf 1 0 0 0 Sanchez c 2 0 0 0 D.Nunez c 1 0 0 0 B.Rvere cf 2 0 2 0 N.Cevas cf 2 0 0 0 Taveras pr 2 1 1 0 Totals 34 4 7 4 Totals 33 4 9 4

Colorado 000 200 020—4 Texas 002 000 200—4

E_White (2). DP_Colorado 1, Texas 1. LOB_Colorado 7, Texas 6. 2B_McMahon (3), Reynolds (1), Tapia (1), Pence (4), Revere (1). HR_Thompson (1), Odor (2). SF_Calhoun (1).

IP H R ER BB SO Colorado Marquez 3 4 2 2 1 3 Dunn 1 1 0 0 0 1 Hoffman BS, 0-2 2 1 0 0 0 2 Lambert BS, 0-2 2 3 2 2 2 0 Estevez 1 0 0 0 0 2 Texas Volquez 2 1 0 0 0 1 Sadzeck 1 0 0 0 2 0 Springs BS, 0-1 1 3 2 2 0 1 Pelham 1 0 0 0 0 1 Huang 1 1 0 0 0 0 Valdez BS, 0-2 1 0 0 0 0 0 Dillard 2-3 2 2 2 1 0 Pena 1 1-3 0 0 0 0 3

HBP_by_Dillard (Daza).

WP_Marquez.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Alan Porter; Second, Dan Bellino; Third, Pat Hoberg.

T_2:45. A_3,883