San Diego 3, Miami 2

E_Bellatti (2). DP_San Diego 1, Miami 1. LOB_San Diego 14, Miami 7. 2B_Myers (15), Machado (19), Alfaro (6), Brinson (4), Díaz (4). SB_Tatis Jr. (23), Rojas (7). SF_Machado (8).

IP H R ER BB SO

San Diego Snell W,4-3 6 3 1 1 3 8 Adams H,10 2-3 1 1 1 2 1 Pagán H,12 1 0 0 0 0 0 Hill H,13 1-3 0 0 0 0 0 Melancon S,29-33 1 0 0 0 0 1

Miami Bender 1 0 0 0 0 1 Holloway L,2-3 3 2-3 3 3 2 5 1 Pop 1 0 0 0 1 1 Detwiler 1-3 0 0 0 1 1 Bellatti 1 1 0 0 1 0 Bass 2-3 2 0 0 0 1 Okert 1-3 0 0 0 0 0 Hess 1 1 0 0 1 1

Snell pitched to 1 batter in the 7th, Pagán pitched to 2 batters in the 8th, Pop pitched to 3 batters in the 6th.

HBP_Bender (Cronenworth), Adams (Berti). WP_Adams, Holloway.

Umpires_Home, Brian Knight; First, Malachi Moore; Second, Doug Eddings; Third, Bill Miller.

T_3:58. A_10,977 (36,742).