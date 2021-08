San Francisco 5, Houston 3

E_Bryant (1). DP_Houston 1, San Francisco 2. LOB_Houston 6, San Francisco 7. 2B_Alvarez (18), Ruf (9), Yastrzemski (22). HR_Gurriel (12), Bryant (1), Ruf (12). SB_Ruf (2). S_Webb (4).

IP H R ER BB SO

Houston Garcia L,7-6 4 2-3 8 5 5 2 7 Montero 1 1-3 1 0 0 0 1 Maton 1 1 0 0 0 0 Stanek 1 0 0 0 1 1

San Francisco Webb W,5-3 6 7 2 2 1 3 Leone H,8 1 0 0 0 0 1 Rogers H,19 1 3 1 1 0 0 McGee S,23-25 1 0 0 0 0 1

Webb pitched to 2 batters in the 7th.

WP_Garcia.

Umpires_Home, Fieldin Cubreth; First, Ryan Blakney; Second, D.J. Reyburn; Third, Brian O'Nora.

T_3:01. A_29,655 (41,915).