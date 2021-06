Seattle 6, Tampa Bay 5

LOB_Tampa Bay 4, Seattle 6. 2B_Wendle (19), Seager (16), Moore (9). HR_Zunino (14), Margot (7), Lowe (13), Crawford (5). SB_Fraley (5). SF_Zunino (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Fleming 6 1-3 7 5 5 2 5 Rasmussen 1 2-3 0 0 0 0 4 Wisler 1 1 0 0 0 2 Feyereisen L,3-1 0 1 1 0 0 0

Seattle Gilbert 5 2-3 6 4 4 0 7 Misiewicz H,12 1-3 1 0 0 0 0 Chargois H,6 1 0 0 0 0 1 Sewald H,4 1 0 0 0 0 2 Graveman BS,5-6 1 1 1 1 0 1 Montero W,4-2 1 0 0 0 0 0

Feyereisen pitched to 1 batter in the 10th.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Edwin Moscoso; Second, Joe West; Third, Quinn Wolcott.

T_3:02. A_14,772 (47,929).