ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Rougned Odor apareció el domingo por primera vez en la alineación de los Yanquis de Nueva York, luciendo su nueva imagen que incluye el cambio de uniforme.

El infielder venezolano que ya no tiene barba, acató la larga norma que prohíbe el vello facial de su nuevo equipo. Se rasuró la tupida barba que tenía con los Rangers de Texas, que lo canjearon la semana pasada a los Yanquis a cambio de los jardineros de ligas menores Antonio Cabello y Josh Stowers.

“Fue extraño, me siento raro”, admitió Odor sobre no tener su barba. “Incluso mi hija, no me quería ver. Así es y estoy feliz de estar aquí”.

El jugador de 27 años completó los protocolos por la pandemia y fue añadido el sábado a la alineación. Inició en la segunda base y bateó sexto en el último duelo de la serie del fin de semana ante los Rays de Tampa Bay.

Odor, quien no fue incluido en el roster de los Rangers para el inicio de la temporada, fue puesto en asignación el 1 de abril. Señaló que estaba contento de unirse a un equipo del cual “todo niño crece deseando jugar” para ellos.

“Cuando me enteré que me habían canjeado a este equipo, me puse feliz”, admitió y agregó que continuó las prácticas de bateo y de fildeo después de que lo designara para asignación.

Bateador zurdo, Odor puede aporte balance en una alineación de prácticamente diestros. Fue segunda base con los Rangers, pero también jugó en tercera en los entrenamientos de primavera este año por primera vez.

Chris O'Meara/AP

Al infielder, con un promedio de .237, 146 cuadrangulares y 458 remolcadas en siete temporadas en las Grandes Ligas, aún le quedan dos años garantizados de contrato de 12 millones de dólares cada uno, como parte de un acuerdo de seis años y 49,5 millones.

El acuerdo incluye una opción de equipo de 13,5 millones para 2023 y una rescisión de contrato de 3 millones.

“He llegado para dar lo mejor y para ayudar a que el equipo gane partidos”, dijo Odor.

Los Yanquis anunciaron dos movimientos en su roster antes del juego del domingo. El relevista derecho dominicano Albert Abreu fue llamado de campamento alterno de entrenamiento y el infielder venezolano Thairo Estrada fue enviado a los Gigantes de San Francisco a cambio de efectivo.