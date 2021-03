PITTSBURGH, Pensilvania, EE.UU. (AP) — JuJu Smith-Schuster se mantendrá “encendido” con los Steelers de Pittsburgh.

El wide receiver agente libre optó sorprendentemente por regresar a los Steelers el viernes, pocos días después de haber dado fuertes indicios de que su partida al mercado de la liga era inminente.

“No me canso de decirlo, te adoro, Pittsburgh”, publicó Smith-Schuster en Twitter. “Llegué aquí como un jovencito de 20 años y ustedes me acogieron desde el momento en que llegué. Mucho cariño. Me han apoyado en todo, en las buenas y en las malas. Es muy difícil irme. Los veré este otoño en el Heinz”.

El acuerdo coinciden con la que podría ser la última temporada del quarterback Ben Roethlisberger, quien ajustó su contrato a principios de este mes a fin de dar a los Steelers un poco de espacio debajo del tope salarial.

Smith-Schuster y Roethlisberger han reforzado sus lazos durante las cuatro campañas de Smith-Schuster en Pittsburgh. Smith-Schuster ha atrapado 308 pases para 3.726 yardas y 26 touchdowns con los Steelers y se convirtió en un receptor confiable en el juego de pases cortos de Pittsburgh la temporada pasada, totalizando 97 pases para 831 yardas y nueve anotaciones.

Aunque el promedio de 8,6 yardas por recepción colocó a Smith-Schuster en el lugar 126 de la liga, se convirtió en el objetivo preferido de Roethlisberger en situaciones de presión y cerca de la mitad de sus recepciones resultaron en primeras y 10.

La decisión del wide receiver de 24 años también dejó de manifiesto el poder de su propia marca personal. Smith-Schuster ha ido cultivando una fuerte presencia en las redes sociales durante sus cuatro campañas en la NFL. Suma 8,5 millones de seguidores en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube.

Ese alcance lo ha convertido en un atractivo publicitario y demuestra que no es necesario jugar en un mercado mediático mayor para convertirse en uno de los jugadores que más atención reciben en la liga.

Gene J. Puskar/AP

Sin embargo, la contratación podría tener un costo para la tercera mejor defensiva de la NFL. El cornerback Steven Nelson parece dejar al equipo. ESPN publicó que el equipo ha dado permiso a Nelson para explorar un canje.

Nelson, de 28 años, representa un golpe de 14,4 millones al tope salarial en 2021 y podría ser prescindible —aunque quizá no fácilmente reemplazable— después de que los Steelers recontrataron al cornerback Cam Sutton a inicios de esta semana.