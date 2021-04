Cardinals seventh. Nolan Arenado strikes out on a foul tip. Paul DeJong lines out to deep left field to Corey Dickerson. Matt Carpenter walks. Yadier Molina homers to left field. Matt Carpenter scores. Tyler O'Neill strikes out swinging.

2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on. Cardinals 2, Marlins 0.

Cardinals eighth. Dylan Carlson grounds out to shortstop, Jazz Chisholm Jr. to Jesus Aguilar. Justin Williams lines out to left center field to Starling Marte. Tommy Edman singles to right field. Paul Goldschmidt singles to left field. Tommy Edman scores. Nolan Arenado flies out to right center field to Garrett Cooper.

1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on. Cardinals 3, Marlins 0.

Cardinals ninth. Paul DeJong walks. John Nogowski pinch-hitting for Genesis Cabrera. John Nogowski hit by pitch. Paul DeJong to second. Yadier Molina walks. John Nogowski to second. Paul DeJong to third. Tyler O'Neill strikes out swinging. Dylan Carlson homers to center field. Yadier Molina scores. John Nogowski scores. Paul DeJong scores. Justin Williams singles to second base. Tommy Edman singles to right field. Justin Williams to second. Paul Goldschmidt flies out to deep center field to Starling Marte. Nolan Arenado strikes out on a foul tip.

4 runs, 3 hits, 0 errors, 2 left on. Cardinals 7, Marlins 0.