Steinbrenner no sopesa cambios en Yanquis pese a problemas

NUEVA YORK (AP) — El propietario de los Yanquis, Hal Steinbrenner, prometió mantener al mánager Aaron Boone, al gerente general Brian Chasman y al núcleo de su equipo, sacudiéndose una dolorosa derrota ante los Angelinos de Los Ángeles en la que Nueva York desperdició una ventaja de cuatro carreras en la novena entrada.

Steinbrenner habló con los medios de comunicación el jueves, después de la derrota por 11-8 en la víspera en la que Nueva York anotó siete carreras en el primer capítulo. Los Yanquis tienen una foja de 41-39 y se ubican en el cuarto sitio de la División Este de la Liga Americana, nueve juegos detrás del primer sitio Boston.

“Es absotulamente molesto, enloquecedor”, comentó Steinbrenner. “Ha sido difícil de ver y los jugadores lo saben. Son mejores que esto. Este no es el producto que esperamos y no es el tipo de juego que ellos mismos esperan”.

Nueva York había discutido la situación del equipo desde el lunes, y el propietario de 51 años tiene claro que no actuará como su impulsivo padre George, quien dirigió a los Yanquis de 1973 a 2008 y cambió a los mánagers 21 veces.

“Ciertamente lo hizo mucho. Creo que lo que la gente olvida es que a menudo no ayudó, no funcionó. Y muchas veces, francamente, fue criticado por eso, ¿cierto?", comentó Steinbrenner. “Así que soy partidario de ver todo el trabajo de un empleado, sin importar el departamento en el que estén. Y eso hacemos año tras año”.

"Aunque alguien esté a la mitad de un contrato, al término del año, voy a revisar su rendimiento y voy a tomar la decisión de seguir con esa persona o no seguir con ella, independientemente de que tenga o no contrato. Y hacer una reacción instintiva para apaciguar a esta o aquella persona a mitad de año cuando realmente no creo que haya un problema, eso es ciertamente algo que no voy a hacer”, puntualizó.

Steinbrenner generalmente habla sobre la situación de los Yanquis luego de las reuniones trimestrales de los propietarios, pero debido a la pandemia de coronavirus, no había hablado con los reporteros desde febrero de 2020.

“Estoy molesto, frustrado, enojado”, comentó. “Pero, de nuevo, eso no me va a llevar a tener una reacción instintiva de despedir a alguien a quien creo que los jugadores respetan, quieren jugar para él, quieren ganar y que en general ha hecho un buen trabajo manteniendo unido al equipo a través de estos tres meses difíciles”.

Nueva York sólo ha tenido tres mánagers en un cuarto de siglo: Joe Torre (1996-2007), Joe Girardi (2008-2017) y Boone. Después de la derrota del miércoles, algunos de los pocos aficionados que seguían en el estadio empezaron a corear: “¡Fuera Boone!”.