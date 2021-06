Sudamérica retoma camino hacia Qatar entre COVID y lesiones

BUENOS AIRES (AP) — Mientras el coronavirus no da tregua en Sudamérica, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 se reanudan esta semana después de una interrupción de casi siete meses con el líder Brasil y su escolta Argentina enfocados en asegurarse cuanto antes la clasificación. Otros más urgidos, como Perú y Bolivia, no tienen margen para otro traspié.

La última actividad de las selecciones sudamericanas fue en la doble fecha de noviembre, que dejó a Brasil (12 unidades), seguido por Argentina (10); Ecuador (9); Paraguay y Uruguay (6) como dueños provisorios de los cuatro puestos de clasificación directa a la Copa del Mundo y el quinto lugar que va al repechaje.

Las eliminatorias debían reanudarse en marzo, pero la negativa de los clubes de Europa y de otras confederaciones a ceder los jugadores por la pandemia de coronavirus obligó entonces a la CONMEBOL a suspender la doble jornada y ajustar el calendario.

Los contagios de coronavirus y las lesiones complican el reencuentro de los seleccionados y muchos entrenadores tienen que hacer malabarismos para conformar el mejor equipo con pocos días de entrenamiento. Esta doble fecha, además, servirá como laboratorio de pruebas para la Copa América que se jugará al parecer en Brasil del 13 de junio al 10 de julio.

“Esta pausa afectó a todas las selecciones sudamericanas. Es una realidad que hubiéramos preferido no vivir”, dijo Tite, el técnico de Brasil. “Pero tendremos que ser capaces de mover otros instrumentos a fin de mantener nuestra competitividad alta”.

La Canarinha recibirá el viernes al laborioso Ecuador del argentino Gustavo Alfaro, un estratega que disfruta de un fútbol pragmático.

Tite había reabierto las puertas del seleccionado a los veteranos defensores Dani Alves y Thiago Silva, este último flamante campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea. Pero ambos acabaron descartados por lesiones, el primero por una lesión en la rodilla derecha y el otro con una dolencia muscular.

En la ofensiva, en cambio, el técnico tiene de sobra con Neymar, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Vinícius Júnior, Everton y Richarlison.

En Ecuador, Alfaro le dio la posibilidad de jugar en la selección al argentino nacionalizado ecuatoriano Damián Díaz, el veterano mediocampista figura del Barcelona de Guayaquil que acaba de ganar su zona en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

ARGENTINA-CHILE

Argentina, que resignó la organización de la Copa América a dos semanas de su inicio por la crisis sanitaria, recibirá el jueves a Chile (4 puntos), ahora bajo el mando del uruguayo Martín Lasarte.

El retorno de Sergio Agüero, flamante incorporación del Barcelona, es la novedad en el bando argentino después que las lesiones lo marginaron de las últimas convocatorias. No es segura su presencia en el ataque junto al capitán Lionel Messi ya que el técnico Lionel Scaloni prefiere a Lautaro Martínez, artillero del Inter de Milan.

A dos días del partido, Chile dio de baja a Arturo Vidal por coronavirus. Por la misma causa había quedado fuera de la convocatoria el defensor Paulo Díaz.

La otra novedad fue la primera convocatoria para el delantero Ben Brereton, de 22 años, que juega para el Blackburn Rovers de Inglaterra. Es hijo de padre inglés y madre chilena.

URUGUAY-PARAGUAY

Uruguay deberá definir quién acompañará al artillero Luis Suárez en el ataque para recibir a Paraguay debido a la suspensión de dos fechas que debe pagar su socio Edison Cavani.

“Lo que más se extraña de Edi cuando no está es lo que significa para la selección, lo que da a la hora de ayudar al equipo y además por los años que llevamos, sin mirarnos sabemos los movimientos de cada uno”, indicó Suárez, quien se reinventó tras su traumática salida del Barcelona y fue determinante para que el Atlético de Madrid se coronara campeón de la liga española.

Al arco vuelve el histórico Fernando Muslera después de sufrir una doble fractura de tibia y peroné hace más de un año.

La Albirroja contará nuevamente con uno de sus futbolistas más desequilibrantes, Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra), que cumplió fecha de suspensión.

PERÚ-COLOMBIA

El regreso de Reinaldo Rueda a la banca de Colombia (7) tras un paso amargo por Chile ha dado que hablar por la exclusión del astro James Rodríguez en la previa al duelo con Perú en Lima.

Tras dejar fuera de la convocatoria al capitán Radamel Falcao, el entrenador apartó del plantel al futbolista del Everton inglés bajo la excusa de que no se encuentra en condiciones físicas. James respondió con un comunicado en el cual expresó su decepción con Rueda.

“Prefería sacrificar no tenerlo ahora, con todo lo que significa, y no tenerlo en un porcentaje que no es el gran potencial de él y lo que ha sufrido con su club porque tiene que jugar y luego parar tres o cuatro semanas. Que salga de ese círculo vicioso de esa reincidencia en tantas lesiones”, argumentó Rueda en referencia a las reiteradas lesiones que perjudicaron la carrera del mediapunta.

Perú (1) busca revivir en la eliminatoria con la reaparición Paolo Guerrero, el máximo anotador de su historia, ya recuperado de una lesión en la rodilla que le había impedido estar en el arranque de la eliminatoria.

BOLIVIA-VENEZUELA

Por su parte, Bolivia (1) intentará salir del sótano de la tabla en La Paz ante una Venezuela (3) menguada por lesiones.

La Verde no ha podido enfocarse en el juego debido a los problemas judiciales en torno a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, en un conflicto que derivo en la suspensión de la liga local.

En la Vinotinto, reaparece Josef Martínez tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo sacó de las canchas durante largo tiempo. Antes de la lesión, el delantero del Atlanta United había renunciado al seleccionado por diferencias con el anterior técnico, Rafael Dudamel.

En contrapartida, Venezuela no podrá disponer de los mediocampistas Yeferson Soteldo y Yangel Herrera; el delantero José Salomón Rondón, máximo artillero del seleccionado con 31 goles, y el zaguero Yordan Osorio por diversas afecciones.

La doble jornada se completará la próxima semana con Colombia-Argentina; Paraguay-Brasil; Ecuador-Perú; Venezuela-Uruguay y Chile-Bolivia.