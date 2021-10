INDIAN WELLS, California EEUU (AP) — Iga Swiatek necesitó solamente 71 minutos para despachar a Petra Martic 6-1, 6-3 el viernes en la segunda ronda del torneo de Indian Wells.

En 2019, último año en que se había realizado el certamen, Swiatek perdió en la fase de clasificación. Ahora es la segunda preclasificada y la campeona del Abierto de Francia en 2020.

Swiatek ganó nueve de los primeros 10 juegos contra Martic antes de que la estrella polaca sufriera dos quiebres y se fuera abajo 0-3 en el segundo set.

Remontó, al ganar los siguientes seis games para finiquitar el duelo.

“En 2019, no estaba jugando con confianza, pero realmente estoy muy feliz porque las cosas han cambiado ahora”, dijo Swiatek. “En el segundo set perdí concentración por un juego y ella me rompió el saque rápido, pero sabía que tenía que seguir y no detenerme por una segunda vez”.

La cuarta preclasificada Elina Svitolina venció a Tereza Martineova 6-2, 7-5. La novena Anatasia Pavlyuchenkova superó a Madison Keys 6-3, 6-1.

Por su parte, la rumana Simona Halep (11ma) doblegó a Marta Kostyuk por 7-6 (2), 6-1.

Victoria Azarenka avanzó cuando Magda Linette abandonó con el partido 7-5, 3-0. Shelby Rogers aplastó a Kristina Kucova 6-2, 6-2.

En la rama masculina, el ex número 1 del mundo Andy Murray, La campeona del Abierto de Estados Unidos Emma Raducanu y la finalista Leyla Fernanda, disputaban partidos nocturnos.

Tres argentinos cayeron en la jornada. Federico Delbonis capituló ante el japonés Yoshihito Nishioka por 3-6, 6-3, 6-7 (2), y Federico Coria perdió 6-3, 6-2 frente al local Brandon Nakashima. Por su parte, el ecuatoriano Emilio Gómez doblegó 6-3, 6-1 a Facundo Bagnis.

El chileno Alejandro Tabilo eliminó 6-1, 7-6 (0) al local Denis Kudla, en tanto que el colombiano Daniel Galán cayó 7-6 (4), 6-3 ante el alemán Jan-Lennard Struff.

El estadounidense Jenson Brooksby y Ernesto Escobedo ganaron sus partidos de primera ronda. Brooksby superó a Cem Ilkel 7-6 (5), 6-4, y Escobedo a Holger Rune 6-4, 6-1.