Texas 4, Colorado 3

DP_Colorado 1, Texas 1. LOB_Colorado 5, Texas 7. HR_Hilliard (9), Cron (25), McMahon (20), Lowe (14), Taveras (2). SB_García (9), Taveras 2 (6).

IP H R ER BB SO

Colorado Gomber L,9-9 4 1-3 4 4 4 6 2 Almonte 1 2-3 0 0 0 1 2 Kinley 1 0 0 0 0 2 Bard 1 1 0 0 0 1

Texas Lyles W,7-11 6 2-3 6 3 3 1 7 Santana H,1 2-3 0 0 0 2 1 B.Martin H,8 2-3 0 0 0 0 1 Patton S,2-5 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Edwin Moscoso; Second, Rob Drake; Third, Will Little.

T_3:16. A_18,383 (40,300).