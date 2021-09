Texas 7, Baltimore 4

DP_Texas 2, Baltimore 1. LOB_Texas 6, Baltimore 6. 2B_Calhoun (10), García (26), Culberson (14). 3B_Calhoun (3). HR_Ibáñez (7), Santander (18), Severino (11). SB_Taveras (10).

IP H R ER BB SO

Texas Dunning 4 2-3 1 2 2 5 5 Cotton W,2-0 1 2-3 1 0 0 1 2 Santana H,4 2-3 0 0 0 0 1 Patton 1 0 0 0 0 1 Allard 2-3 2 2 2 1 0 Barlow S,9-10 1-3 0 0 0 0 1

Baltimore Means L,6-8 5 7 3 3 0 8 Hanhold 1 1-3 2 1 1 0 1 Greene 2-3 1 2 2 1 0 Abad 1 2 1 1 0 0 Eshelman 1 0 0 0 0 1

HBP_Dunning (McKenna).

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Pat Hoberg; Second, Chris Conroy; Third, Ben May.

T_3:11. A_13,495 (45,971).