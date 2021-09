Texas 7, L.A. Angels 3

E_Rengifo (8). DP_Texas 0, Los Angeles 1. LOB_Texas 8, Los Angeles 8. 2B_García (22), Peters (4), Mayfield (8). HR_Peters 2 (9), Adell 2 (3). SB_Hernandez 2 (6), Ohtani (23).

IP H R ER BB SO

Texas Hearn W,5-4 7 7 3 3 0 4 Sborz 1 0 0 0 2 2 Barlow 1 1 0 0 1 1

Los Angeles Junk L,0-1 3 2-3 6 5 1 1 2 Herget 2-3 1 1 1 1 1 Petricka 1 1 1 1 1 3 Peguero 2-3 2 0 0 0 0 Tyler 3 1 0 0 0 2

Petricka pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_Herget (Kiner-Falefa). WP_Hearn.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Brian Gorman; Second, Jeremy Riggs; Third, Lance Barksdale.

T_3:15. A_18,492 (45,517).