Tuesday's College Basketball

EAST

Albany (NY) 73, Binghamton 58

Dominican (NY) 71, Holy Family 59

North Carolina 79, Boston College 66

Rhode Island 86, Saint Joseph's 85, OT

Stony Brook 68, Hartford 63

Vermont 74, Mass.-Lowell 57

SOUTH

Barton 95, King (Tenn.) 89, OT

Duke 71, Wake Forest 70

Florida St. 73, Virginia Tech 64, OT

Miami 76, Pittsburgh 63

VCU 71, George Mason 36

MIDWEST

Akron 91, Bowling Green 67

Buffalo 82, Ohio 79

Butler 71, Xavier 66

E. Michigan 68, Ball St. 61

Kent St. 75, Miami (Ohio) 66

Michigan St. 91, Nebraska 76

Minnesota 73, Purdue 69

N. Illinois 89, Cent. Michigan 86

Toledo 76, W. Michigan 57

SOUTHWEST

Abilene Christian 72, Stephen F. Austin 58

South Carolina 71, Texas A&M 54

FAR WEST

No scores reported from the FAR WEST.

TOURNAMENT

Big South Conference

First Round

Charleston Southern 71, SC-Upstate 52

Hampton 77, Longwood 71

Presbyterian 106, UNC Asheville 59

GLIAC Conference Tournament

Quarterfinals

Davenport 85, Northwood (Mich.) 84

Grand Valley St. 72, Ashland 61

N. Michigan 89, Ferris St. 73

Wis.-Parkside 75, Lake Superior St. 68

Horizon League

First Round

Green Bay 82, UIC 77

Wright St. 71, IUPUI 56

NSIC Conference Tournament

Championship

Northern St. (SD) 72, SW Minnesota St. 68

Patriot League

First Round

Boston U. 71, Loyola (Md.) 63

Holy Cross 79, Lafayette 74