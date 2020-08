UEFA no descarta cambios en la Eurocopa por la pandemia

Recommended Video:

LISBORA (AP) — Apenas después de entrega la Copa de Europa, con un retraso de tres meses, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin veía con recelo cómo la nueva temporada ya era afectada por casos de coronavirus.

La temporada debe culminar con la Eurocopa en junio y julio de 2021. Pero ese debió ser el punto final del último curso antes que la pandemia obligase a la UEFA que pospusiera en marzo su torneo de selecciones que se disputa cada cuatro años.

Sin vacuna, y una impredecible pandemia, la Euro es un torneo con una compleja lógista y su próxima edición lo será más al disputarse en 12 ciudades en toda Europa. Las semifinales y la final se jugarán en el estadio Wembley de Londres.

“De momento, todos están confirmados y seguimos con nuestro plan de jugar en 12 países", dijo Ceferin en una entrevista con The Associated Press. “Pero en febrero, no sabíamos que la Euro no se podría jugar este año. Estamos preparados para adaptarnos a todo tipo de situación".

“De momento, parece que mantendremos el mismo formato con los 12 países y tengo la confianza que lo podremos hacer el año próximo”, añadió.

La posposición de la Euro 2020 ya le costó 100 millones de euros a la UEFA, según un estimado de Ceferin. El impacto financiero será más fuerte si se produce otro ajuste de fechas.

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin posa para una foto durante una entrevista con The Associated Press en Lisboa, el domingo 23 de agosto de 2020. (AP Foto/Manu Fernández) El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin posa para una foto durante una entrevista con The Associated Press en Lisboa, el domingo 23 de agosto de 2020. (AP Foto/Manu Fernández) Photo: Manu Fernandez, AP Photo: Manu Fernandez, AP Image 1 of / 1 Caption Close UEFA no descarta cambios en la Eurocopa por la pandemia 1 / 1 Back to Gallery

“Tendremos que evaluar la situación cuando finalmente tengamos una vacuna y las cosas vuelvan a la normalidad, de momento, no sabemos cuándo sucederá eso.... y cuando la situación regresará a la normalidad", dijo Ceferin. “El mayor problema es poder tener algo de predictibilidad".

El coronavirus ya ha causado problemas en los primeros compases de la Liga de Campeones y la Liga Europa. Clubes de Eslovaquia y Kosovo fueron descalificados o sus partidos debieron ser aplazados este mes cuando jugadores contrajeron el COVID-19.

“Esta es la parte más complicada de la fase preliminar”, dijo Ceferin. “Pero si los gobiernos reaccionan con medidas que impidan que los equipos jueguen, tendremos que meditar que los equipos de esos países tengan que jugar en territorio neutral”.

Pero Ceferin cifra esperanzas de que los hinchas puedan volver a los estadios de Europa en octubre. Cuando el Bayern Múnich venció al Paris Saint-Germain la noche del domingo, fue la primera final de una Liga de Campeones sin público en las tribunas.

“Da tristeza estar en un estadio donde puedes escuchar los gritos de los técnicos", dijo Ceferin. “No es el mismo fútbol, pero es mejor que nada. Ojalá podamos tener algunos espectadores en octubre. Ojalá se pueda si la situación con el COVID no empeora".