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Sports

UMKC 64, GREEN BAY 55

FG FT Reb
GREEN BAY Min M-A M-A O-T A PF PTS
Ansong 30 3-7 2-4 2-6 0 1 8
Meyer 22 3-6 0-0 2-6 0 1 6
Ivory 22 2-4 3-4 0-4 1 3 7
Kellogg 32 3-6 3-4 2-7 0 1 9
Stieber 24 0-4 0-0 0-3 3 1 0
McGee 27 7-13 4-6 2-5 3 2 19
Tucker 15 2-4 1-1 1-1 0 0 6
Claflin 13 0-2 0-0 0-2 1 1 0
Kirciman 8 0-1 0-0 0-0 1 2 0
Jenkins 4 0-2 0-0 0-0 0 1 0
Williams 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Totals 200 20-49 13-19 9-34 9 13 55

Percentages: FG .408, FT .684.

3-Point Goals: 2-12, .167 (McGee 1-1, Tucker 1-2, Jenkins 0-1, Ansong 0-2, Claflin 0-2, Ivory 0-2, Stieber 0-2).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 6 (Ivory 3, Claflin, McGee, Stieber).

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Turnovers: 17 (Stieber 4, Ansong 3, Ivory 3, McGee 3, Kirciman 2, Kellogg, Tucker).

Steals: 4 (McGee 2, Ansong, Claflin).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
UMKC Min M-A M-A O-T A PF PTS
Allick 18 8-12 2-6 3-7 0 4 18
Gilyard 33 3-10 0-2 1-3 5 4 7
Johnson 35 0-2 0-0 0-4 2 2 0
Kopp 24 4-7 0-0 1-3 1 1 10
Nesbitt 24 3-7 0-0 1-5 4 0 6
Chapman 31 3-8 0-0 0-2 0 1 8
Allen 19 2-3 1-2 1-3 0 4 5
Boser 11 2-5 2-2 1-2 0 4 7
Martin 5 1-2 0-0 0-0 0 0 3
Totals 200 26-56 5-12 8-29 12 20 64

Percentages: FG .464, FT .417.

3-Point Goals: 7-17, .412 (Chapman 2-3, Kopp 2-4, Martin 1-1, Boser 1-2, Gilyard 1-4, Nesbitt 0-1, Allick 0-2).

Team Rebounds: 1. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 1 (Allen).

Turnovers: 11 (Nesbitt 3, Allen 2, Allick 2, Boser, Chapman, Gilyard, Johnson).

Steals: 9 (Chapman 3, Gilyard 3, Allick, Boser, Nesbitt).

Technical Fouls: None.

Green Bay 19 36 55
UMKC 22 42 64

A_1,052 (7,300).