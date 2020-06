Un nuevo reto: Proteger a los estadios del coronavirus

MINNEAPOLIS (AP) — La camaradería de vestir una misma camiseta. El olor de las salchichas humeantes. La expectativa antes del gran juego.

La inigualable atmósfera de los deportes en vivo, esa sensación en el ambiente volverá una vez que se levanten las restricciones implementadas para combatir la pandemia. Pero ¿será seguro compartir el mismo aire con otros aficionados dentro de una arena?

Los miles de millones de dólares que se han invertido en vanguardistas instalaciones deportivas en el último cuarto de siglo han hecho que los sistemas de filtración eficiente de aire sean cada día más comunes, gracias, en parte, a la aspiración por obtener certificaciones ecológicas y de salubridad. Y posiblemente haya marcadas mejorías en ese aspecto en la era post-coronavirus.

El problema es que ni siquiera el aire más limpio puede impedir la propagación de este virus en particular: Si alguien tose o estornuda, esas gotas podrían permanecer suspendidas en el ambiente. Eso significa que los estadios al aire libre también pueden ser un foco de infección.

“La mayor parte del riesgo real será en las transmisiones a poca distancia, personas a dos, tres o cuatro asientos de distancia”, dijo Ryan Demmer, epidemiólogo de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota. “Realmente no se trata de que el virus ingrese al sistema de ventilación y se propague por todo el estadio, porque el virus no parece transmitirse así. Este virus no se suspende tan bien en el ambiente”.

Las tres horas que se pasan en proximidad a miles de otras personas es parte de la experiencia de los aficionados. También es el motivo por el que las principales ligas deportivas han discutido planes para reabrir sin gente en los estadios, por ahora. En un partido, hay muchas áreas de contacto frecuente que pueden propagar el virus — llamada transmisión fómite. Puertas. Barandales. Sanitarios. Puestos de comida.

El lavado de manos, por ahora, se ha convertido en una norma social, pero también debe acelerarse el uso de desinfectantes.

“Realmente no puedo encontrar fácilmente un buen desinfectante de manos en las tiendas. Ahora imagina maximizar eso, para que todos los que vengan al U.S. Bank Stadium reciban una botella de Purel. Ese tipo de cosas pueden ser útiles”, dijo Demmer.

Hay mucho trabajo por hacer. Mantener desinfectadas las superficies de contacto frecuente será una obligación. Pruebas de diagnóstico rápidas durante las revisiones previas al ingreso podrían ser algo común para los aficionados. Minimizar la presencia de personas en pasillos y eliminar los cuellos de botella en los ingresos, mantener distancia con otros asistentes, podrían ser algo obligatorio. ¿Mascarillas obligatorias? Tal vez.

La mayoría de los expertos, incluyendo a aquellos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, creen que la principal vía de contagio del COVID-19 es el contacto cercano entre personas a través de la respiración, tos o estornudos, aunque no existe consenso en algunos de los detalles.

“Aún existe un enorme desacuerdo entre expertos sobre qué tipo de transmisión es la primordial en la influenza. Así que existe una baja posibilidad de que averigüemos esto pronto con este virus”, dijo Joe Allen, director del Programa de Edificios Saludables y profesor asistente en la facultad de Salud Pública de Harvard. “Tal vez nunca lo averigüemos, pero también creo que es irrelevante porque se trata de una pandemia y deberíamos protegernos de todas (las formas de contagio)".

Incluyendo, desde luego, el aire.