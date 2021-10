Washington Football How They Fared

Class 4A 1. Graham-Kapowsin (5-0) beat Curtis 58-12. 2. Gonzaga Prep (5-0) beat Mead 56-21. 3. Lake Stevens (3-0) beat Snohomish 40-6. 4. Sumner (5-0) beat Bethel 42-0. 5. Bothell (5-0) beat Mount Si 16-10. 6. Kamiakin (5-0) beat Southridge 39-6. 7. Union (4-1) beat Evergreen (Van) 47-27. 8. Eastlake (5-0) beat Redmond 48-8. 9. Kamiak (5-0) beat beat Jackson 40-6. (tie) Skyview (4-0) beat Prairie 35-12. (tie) Mount Si (3-2) lost to Bothell 16-10. Class 3A 1. Bellevue (5-0) beat Mercer Island 49-0. 2. O'Dea (3-1) beat Seattle Prep 35-13. 3. Yelm (5-0) beat Capital 40-6. 4. Eastside Catholic (3-1) beat Garfield 16-14. 5. Marysville-Pilchuck (4-0) beat Ferndale 49-15. 6. Kennewick (5-0) beat Hanford 42-7. (tie) Ferndale (4-1) lost to Marysville Pilchuck 49-15. 8. Seattle Prep (3-2) lost to O'Dea 35-13. 9. Garfield (4-1) lost to Eastside Catholic 16-14. 10. Kelso (4-1) lost to Mountain View 20-17. (tie) Mountain View (5-0) beat Kelso 20-17. (tie) Mt. Spokane (3-1) beat Lewis and Clark 27-0. (tie) Spanaway Lake (2-1) beat Liberty 19-14. Class 2A 1. Tumwater (3-1) did not report. 2. Lynden (4-1) beat Cedarcrest 51-21. 3. Ridgefield (5-0) beat Washougal 39-13. 4. North Kitsap (4-0) beat Olympic 42-7. 5. Sedro-Woolley (4-0) canc. 6. Steilacoom (3-0) beat White River 14-0. 7. Enumclaw (4-1) beat Clover Park 49-14. 8. Prosser (3-1) did not report. 9. Archbishop Murphy (3-2) beat Blaine 46-22. 10. Squalicum (2-2) beat Seahome 27-0. Class 1A 1. Royal (5-0) beat Wahluke 70-12. 2. Eatonville (5-0) beat Tenino 24-22. 3. Toppenish (5-0) beat beat Wapato 77-0. 4. Montesano (3-1) lost to Napavine 56-47. 5. Riverside (5-0) beat Freeman 24-14. 6. Mount Baker (2-2) beat Elma 28-13. 7. Tenino (4-1) lost to Eatonville 24-22. 8. King's (5-0) beat Cascade Christian 48-13. 9. Zillah (3-1) beat La Salle 70-0. 10. Lakeside (Nine Mile Falls) (5-0) beat Medical Lake 26-7. Class 2B 1. Kalama (4-0) beat Stevenson 65-14. 2. Napavine (5-0) beat Montesano 56-47. 3. Okanogan (5-0) beat Brewster 55-13. 4. Toledo (4-1) lost to Onalaska 36-6. 5. Columbia (Burbank) (4-0) beat 6. Onalaska (2-2) beat Toledo 36-6. 7. Forks (4-0) beat Raymond 32-6. 7. Lind-Ritzville-Sprague (4-0) beat Chewelah 27-0. 9. Davenport (4-1) beat Asotin 19-0. 10. Goldendale-Klickitat (4-1) beat Kittitas 53-20. Class 1B 1. Odessa (5-0) beat Liberty Christian 82-24. 2. Almira Coulee-Hartline (5-0) beat Inchelium 54-14 3. Lummi (4-0) beat did not report. 3. Pomeroy (5-0) beat Touchet 102-12. 5. Naselle (3-1) beat Mossyrock 54-12. (tie) Sunnyside Christian (4-0) did not report.

