White Sox 5, Dodgers 1

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi Moncada 3b 4 2 3 1 C.Tylor lf 2 1 1 1 Mendick 3b 0 0 0 0 C.Asche 1b 1 0 0 0 Andrson ss 4 0 0 0 M.Muncy 1b 3 0 0 0 J.Rndon ss 1 0 0 0 D.Pters lf 1 0 0 0 J.Abreu dh 5 0 0 0 A.Brnes c 1 0 0 0 Y.Alnso 1b 3 1 1 0 J.Thole c 2 0 0 0 M.Skole 1b 1 0 1 0 Verdugo cf 3 0 0 0 Cstillo c 3 1 1 0 D.Casey lf 1 0 0 0 Gnzalez c 2 0 0 0 Orlando rf 3 0 2 0 Jimenez lf 3 1 3 1 D.Cstro ss 3 0 0 0 D.Palka rf 4 0 1 2 Carrera dh 2 0 0 0 Sanchez 2b 4 0 1 0 D.Liput ph 1 0 0 0 A.Engel cf 4 0 0 0 Santana 3b 3 0 0 0 Rbinson 2b 3 0 0 0 Totals 38 5 11 4 Totals 29 1 3 1

Chicago 310 000 010—5 Los Angeles 100 000 000—1

E_Santana (1). DP_Chicago 0, Los Angeles 1. LOB_Chicago 9, Los Angeles 3. 2B_Moncada 2 (2), Palka (1). HR_Moncada (1), Jimenez (1), Taylor (1).

IP H R ER BB SO Chicago Banuelos W, 2-1 5 2 1 1 2 3 Covey H, 2 2 1 0 0 0 1 Burr 2-3 0 0 0 0 2 Frare 1-3 0 0 0 0 0 Ruiz 1 0 0 0 0 2 Los Angeles Stewart L, 1-1 3 1-3 5 4 1 2 3 Allie 2-3 1 0 0 0 2 DeFratus 3 3 0 0 0 1 Holmes 2 2 1 1 1 5

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Chris Segal; Second, Todd Tichenor; Third, Ryan Willis.

T_2:36. A_13,207