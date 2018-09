White Sox 8, Red Sox 0

Boston Chicago ab r h bi ab r h bi Betts rf 3 0 0 0 LaMarre rf 4 1 1 0 Lin ss 1 0 0 0 Dlmnico lf 0 0 0 0 Bgaerts ss 3 0 2 0 Ti.Andr ss 5 2 3 1 S.Trvis rf 1 0 0 0 Dvidson 1b 4 1 2 2 Mreland 1b 2 0 0 0 Palka lf-rf 5 1 1 1 Pearce 1b 1 0 0 0 Rondon dh 4 1 1 1 J.Mrtin lf 3 0 2 0 K.Smith c 2 0 1 1 E.Nunez 3b 3 0 0 0 Moncada 2b 5 0 2 0 Leon c 1 0 0 0 Y.Sanch 3b 5 1 2 1 Kinsler 2b 3 0 0 0 Engel cf 5 1 2 1 Vlazqez p 0 0 0 0 C.Vazqz ph 1 0 0 0 Holt dh-2b 2 0 0 0 Swihart c-3b 4 0 1 0 Brdly J cf 3 0 0 0 Totals 31 0 5 0 Totals 39 8 15 8

Boston 000 000 000—0 Chicago 221 101 01x—8

DP_Chicago 1. LOB_Boston 8, Chicago 13. 2B_Ti.Anderson 2 (26), Davidson (22). HR_Ti.Anderson (18), Palka (20). SB_Bogaerts (6), Swihart (4), Y.Sanchez (13), Engel (15).

IP H R ER BB SO Boston Johnson L,4-4 1 1-3 7 4 4 1 2 Poyner 1 2-3 1 1 1 1 1 Cuevas 2 2-3 3 2 2 2 5 Scott 1 1-3 2 0 0 0 3 Velazquez 1 2 1 1 0 1 Chicago Shields W,6-15 6 4 0 0 2 6 Frare 1 0 0 0 0 2 Minaya 1 0 0 0 0 2 Santiago 1 1 0 0 1 2

HBP_by Shields (Holt), by Cuevas (Davidson), by Scott (Delmonico). WP_Shields, Cuevas.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Ted Barrett; Second, Will Little; Third, Lance Barksdale.

T_3:12. A_30,745 (40,615).