Yanquis y Medias Rojas vuelven a enfrentarse comodín

BOSTON (AP) — Un día antes de que enfrente a los Medias Rojas en el juego de comodín de la Liga Americana, el as de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole dijo el nombre que no debe ser mencionado dentro de los confines del Fenway Park, al menos no desde el último juego decisivo de postemporada entre los añejos rivales se decidiera por un campocorto que bateó el jonrón de la victoria sobre el Monstruo Verde.

“Bucky Dent, ¿cierto?”, dijo Cole cuando le preguntaron lo que sabía sobre la historia entre los equipos. “Sueñas con ponerte en esa posición, y salir adelante con tu equipo. Y aquí estamos”.