Kentucky Derby Odds Chart

Field for Saturday's 145th Kentucky Derby:

Opening PP Horse Trainer Jockey Odds 1. War of Will Mark Casse Tyler Gaffalione 15-1 2. Tax Danny Gargan Junior Alvarado 20-1 3. By My Standards Bret Calhoun Gabriel Saez 15-1 4. Gray Magician Peter Miller Drayden Van Dyke 50-1 5. Improbable Bob Baffert Irad Ortiz Jr. 5-1 6. Vekoma George Weaver Javier Castellano 15-1 7. Maximum Security Jason Servis Luis Saez 8-1 8. Tacitus William Mott Jose Ortiz 8-1 9. Plus Que Parfait Brendan Walsh Ricardo Santana Jr. 30-1 10. Cutting Humor Todd Pletcher Corey Lanerie 30-1 11. Haikal Kiaran McLaughlin Raviv Maragh 30-1 12. Code of Honor Claude McGaughey John Velazquez 12-1 13. Win Win Win Michael Trombetta Julian Pimentel 12-1 14. Master Fencer Koichi Tsunoda Julien Leparoux 50-1 15. Game Winner Bob Baffert Joel Rosario 9-2 16. Roadster Bob Baffert Florent Geroux 5-1 17. Long Range Toddy Steven Asmussen Jon Court 30-1 18. Spinoff Todd Pletcher Manny Franco 30-1 19. Country House William Mott Flavien Prat 30-1 20. Bodexpress Gustavo Delgado Chris Landeros 30-1

Weights: 126 pounds. Distance: 1 1-4 miles. Purse: $3,000,000. First place: $1,860,000. Second place: $600,000. Third place: $300,000. Fourth place: $150,000. Fifth place: $90,000. Post time: 6:50 p.m. EDT