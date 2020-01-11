Loyola of Chicago 78, Evansville 44
Riley 3-4 0-2 7, Cunliffe 5-12 1-2 11, Labinowicz 3-8 0-2 6, Frederking 2-6 0-0 6, Givance 2-4 1-1 6, J.Hall 0-4 2-2 2, Kuhlman 1-2 0-0 2, Newton 2-4 0-1 4, Henderson 0-1 0-0 0, Ilegomah 0-1 0-0 0, Bobe 0-0 0-0 0, Straub 0-0 0-2 0. Totals 18-46 4-12 44.
Kennedy 8-9 4-5 20, T.Hall 4-5 0-0 9, Krutwig 4-6 3-8 11, Uguak 5-6 2-2 12, Clemons 1-4 0-0 3, Williamson 0-2 0-0 0, Skokna 3-3 3-3 9, Wojcik 2-2 0-1 6, Pipkins 1-2 0-0 2, Welch 1-1 0-0 2, Agunanne 2-3 0-0 4, Baughman 0-0 0-0 0, Alcock 0-0 0-0 0, Ismail 0-1 0-0 0. Totals 31-44 12-19 78.
Halftime_Loyola of Chicago 43-24. 3-Point Goals_Evansville 4-19 (Frederking 2-5, Riley 1-1, Givance 1-3, J.Hall 0-1, Henderson 0-1, Newton 0-1, Labinowicz 0-3, Cunliffe 0-4), Loyola of Chicago 4-10 (Wojcik 2-2, T.Hall 1-2, Clemons 1-3, Pipkins 0-1, Uguak 0-1, Williamson 0-1). Rebounds_Evansville 20 (J.Hall 4), Loyola of Chicago 27 (Krutwig 5). Assists_Evansville 4 (Riley, Labinowicz, Givance, J.Hall 1), Loyola of Chicago 15 (Krutwig 5). Total Fouls_Evansville 18, Loyola of Chicago 15. A_3,033 (4,486).