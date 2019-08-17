National League Leaders
Updated
THROUGH AUGUST 16
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|McNeil, NYM
|105
|397
|67
|132
|.332
|Reynolds, PIT
|99
|346
|65
|114
|.329
|Yelich, MIL
|108
|412
|83
|134
|.325
|Blackmon, COL
|103
|443
|88
|143
|.323
|Rendon, WAS
|107
|403
|86
|129
|.320
|Marte, ARI
|118
|475
|82
|152
|.320
|Bellinger, LAD
|119
|430
|97
|137
|.319
|Freeman, ATL
|123
|474
|96
|146
|.308
|Arenado, COL
|120
|455
|78
|138
|.303
|Dahl, COL
|100
|374
|67
|113
|.302
RUNS BATTED IN
|Bellinger, LAD
|41
|Yelich, MIL
|39
|Alonso, NYM
|39
|Acuña Jr., ATL
|35
|Suárez, CIN
|33
|Renfroe, SD
|31
|Bell, PIT
|31
|Freeman, ATL
|31
|Muncy, LAD
|30
|5 tied
|28
STOLEN BASES
|Bell, PIT
|98
|Freeman, ATL
|98
|Escobar, ARI
|97
|Rendon, WAS
|94
|Bellinger, LAD
|94
|Alonso, NYM
|91
|Arenado, COL
|91
|Harper, PHI
|90
|Yelich, MIL
|85
|Acuña Jr., ATL
|85
SLUGGING PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|29
|Turner, WAS
|26
|Dyson, ARI
|25
|Yelich, MIL
|23
|Marte, PIT
|21
|Robles, WAS
|19
|Story, COL
|17
|Margot, SD
|16
|Tatis Jr., SD
|16
|Wong, STL
|16
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.682
|Bellinger, LAD
|.672
|Rendon, WAS
|.608
|Alonso, NYM
|.591
|Bell, PIT
|.589
|Blackmon, COL
|.589
|Freeman, ATL
|.572
|Marte, ARI
|.568
|Story, COL
|.565
|Arenado, COL
|.549
RUNS SCORED
|Bellinger, LAD
|.417
|Yelich, MIL
|.416
|Reynolds, PIT
|.403
|Freeman, ATL
|.402
|McNeil, NYM
|.400
|Rendon, WAS
|.400
|Soto, WAS
|.400
|Bryant, CHC
|.391
|Rizzo, CHC
|.391
|Donaldson, ATL
|.383
HITS
|Acuña Jr., ATL
|103
|Bellinger, LAD
|97
|Freeman, ATL
|96
|Blackmon, COL
|88
|Bryant, CHC
|88
|Story, COL
|88
|Rendon, WAS
|86
|Bell, PIT
|84
|Marte, PIT
|83
|Yelich, MIL
|83
BASES ON BALLS
|Marte, ARI
|152
|Acuña Jr., ATL
|150
|Albies, ATL
|146
|Freeman, ATL
|146
|Blackmon, COL
|143
|Arenado, COL
|138
|Bellinger, LAD
|137
|Báez, CHC
|137
|Hosmer, SD
|135
|Marte, PIT
|134
|Yelich, MIL
|134
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|91
|Harper, PHI
|83
|Soto, WAS
|76
|Donaldson, ATL
|75
|Bellinger, LAD
|72
|Freeman, ATL
|71
|Grandal, MIL
|71
|Muncy, LAD
|71
|Belt, SF
|69
|Bryant, CHC
|61
TRIPLES
|Bell, PIT
|36
|Báez, CHC
|33
|Blackmon, COL
|32
|Rendon, WAS
|32
|Story, COL
|32
|Albies, ATL
|31
|Anderson, MIA
|31
|Bryant, CHC
|31
|McNeil, NYM
|31
|Seager, LAD
|31
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|9
|Marte, ARI
|8
|Albies, ATL
|7
|Blackmon, COL
|7
|Rosario, NYM
|7
|Eaton, WAS
|6
|Tatis Jr., SD
|6
|Dahl, COL
|5
|Ervin, CIN
|5
|Marte, PIT
|5
|Story, COL
|5
|Tapia, COL
|5
EARNED RUN AVERAGE
|Bellinger, LAD
|289
|Yelich, MIL
|281
|Acuña Jr., ATL
|273
|Freeman, ATL
|271
|Marte, ARI
|270
|Báez, CHC
|262
|Blackmon, COL
|261
|Alonso, NYM
|259
|Bell, PIT
|259
|Escobar, ARI
|254
WON-LOST
|Ryu, LAD
|1.45
|Soroka, ATL
|2.41
|Scherzer, WAS
|2.41
|Kershaw, LAD
|2.63
|deGrom, NYM
|2.68
|Gray, CIN
|2.99
|Castillo, CIN
|3.10
|Buehler, LAD
|3.31
|Corbin, WAS
|3.34
|Hendricks, CHC
|3.37
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|15-5
|Fried, ATL
|14-4
|Kershaw, LAD
|12-2
|Ryu, LAD
|12-2
|Nola, PHI
|11-3
|Woodruff, MIL
|11-3
|Castillo, CIN
|11-5
|Márquez, COL
|11-5
|Hudson, STL
|11-6
|Gray, COL
|11-8
SAVES
|Claudio, MIL
|65
|Kolarek, LAD
|60
|Chafin, ARI
|58
|Stammen, SD
|58
|Lorenzen, CIN
|57
|Suero, WAS
|56
|Hirano, ARI
|55
|Liriano, PIT
|55
|López, ARI
|55
|Ryan, CHC
|55
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|33
|Smith, SF
|29
|Doolittle, WAS
|28
|Jansen, LAD
|26
|Díaz, NYM
|25
|Hader, MIL
|25
|Iglesias, CIN
|24
|Vázquez, PIT
|22
|Neris, PHI
|21
|Jackson, ATL
|18
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|172.2
|Márquez, COL
|163.0
|Bumgarner, SF
|158.2
|Strasburg, WAS
|158.0
|Nola, PHI
|154.1
|Syndergaard, NYM
|154.0
|Corbin, WAS
|153.2
|Leake, ARI
|153.1
|Gray, COL
|150.0
|Castillo, CIN
|148.0
COMPLETE GAMES
|Scherzer, WAS
|189
|deGrom, NYM
|189
|Ray, ARI
|187
|Strasburg, WAS
|185
|Corbin, WAS
|180
|Castillo, CIN
|175
|Nola, PHI
|173
|Darvish, CHC
|168
|Buehler, LAD
|166
|Márquez, COL
|163
SHUTOUTS
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|12 tied
|1
|Alcantara, MIA
|1
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1