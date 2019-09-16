THROUGH SEPTEMBER 15

BATTING
G AB R H BA
Rendon, WAS 134 506 112 168 .332
Yelich, MIL 130 489 100 161 .329
Marte, ARI 142 563 96 184 .327
Reynolds, PIT 127 466 83 150 .322
Newman, PIT 118 444 57 141 .318
McNeil, NYM 124 472 76 150 .318
Blackmon, COL 130 543 106 172 .317
Arenado, COL 146 550 97 173 .315
Bellinger, LAD 146 523 112 159 .304
Freeman, ATL 150 573 111 173 .302
HOME RUNS
Suárez, CIN 47
Alonso, NYM 47
Yelich, MIL 44
Bellinger, LAD 44
Arenado, COL 40
Acuña Jr., ATL 39
Freeman, ATL 38
Donaldson, ATL 37
Bell, PIT 37
Schwarber, CHC 36
RUNS BATTED IN
Rendon, WAS 118
Freeman, ATL 117
Bell, PIT 116
Arenado, COL 116
Escobar, ARI 113
Alonso, NYM 109
Bellinger, LAD 108
Soto, WAS 105
Harper, PHI 102
Suárez, CIN 100
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 36
Turner, WAS 32
Dyson, ARI 30
Yelich, MIL 30
Marte, PIT 25
Robles, WAS 25
Wong, STL 22
Margot, SD 20
Story, COL 20
Cain, MIL 17
Rosario, NYM 17
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .671
Bellinger, LAD .625
Rendon, WAS .625
Arenado, COL .595
Marte, ARI .590
Suárez, CIN .580
Alonso, NYM .578
Blackmon, COL .575
Soto, WAS .575
Bell, PIT .569
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .429
Rendon, WAS .416
Bellinger, LAD .407
Soto, WAS .406
Rizzo, CHC .404
Freeman, ATL .393
Marte, ARI .387
McNeil, NYM .387
Bryant, CHC .386
Grandal, MIL .385
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 121
Bellinger, LAD 112
Rendon, WAS 112
Freeman, ATL 111
Blackmon, COL 106
Story, COL 106
Bryant, CHC 105
Soto, WAS 102
Yelich, MIL 100
Albies, ATL 97
Arenado, COL 97
Marte, PIT 97
HITS
Marte, ARI 184
Albies, ATL 177
Arenado, COL 173
Freeman, ATL 173
Blackmon, COL 172
Acuña Jr., ATL 169
Rendon, WAS 168
Story, COL 163
Rosario, NYM 162
Yelich, MIL 161
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 109
Grandal, MIL 99
Donaldson, ATL 96
Harper, PHI 95
Soto, WAS 93
Bellinger, LAD 91
Muncy, LAD 84
Freeman, ATL 81
Yelich, MIL 80
Belt, SF 78
DOUBLES
Rendon, WAS 43
Albies, ATL 42
Blackmon, COL 42
Seager, LAD 39
Báez, CHC 38
Bell, PIT 37
Reynolds, PIT 37
Pillar, SF 36
Bryant, CHC 35
McNeil, NYM 35
Murphy, COL 35
Segura, PHI 35
Story, COL 35
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 9
Albies, ATL 7
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Ervin, CIN 7
Frazier, PIT 7
Rosario, NYM 7
Marte, PIT 6
Tatis Jr., SD 6
TOTAL BASES
Marte, ARI 332
Yelich, MIL 328
Arenado, COL 327
Bellinger, LAD 327
Freeman, ATL 325
Rendon, WAS 316
Alonso, NYM 315
Blackmon, COL 312
Suárez, CIN 311
Acuña Jr., ATL 310
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 2.35
Soroka, ATL 2.57
deGrom, NYM 2.61
Scherzer, WAS 2.65
Gray, CIN 2.80
Kershaw, LAD 3.05
Flaherty, STL 3.05
Buehler, LAD 3.15
Corbin, WAS 3.20
Castillo, CIN 3.22
WON-LOST
Strasburg, WAS 17-6
Fried, ATL 16-6
Castillo, CIN 15-6
Hudson, STL 15-7
Kershaw, LAD 14-5
Buehler, LAD 13-3
Quintana, CHC 13-8
Lester, CHC 13-10
Soroka, ATL 12-4
Márquez, COL 12-5
Nola, PHI 12-5
Ryu, LAD 12-5
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 78
Kolarek, LAD 75
Chafin, ARI 72
Stammen, SD 71
Suero, WAS 71
Lorenzen, CIN 69
Estévez, COL 68
Báez, LAD 67
Guerra, MIL 67
Rodríguez, PIT 67
Ryan, CHC 67
SAVES
Yates, SD 40
Hader, MIL 33
Smith, SF 33
Iglesias, CIN 31
Jansen, LAD 29
Doolittle, WAS 28
Vázquez, PIT 28
Neris, PHI 26
Díaz, NYM 25
Martínez, STL 19
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 206.0
Bumgarner, SF 195.2
Nola, PHI 191.2
Strasburg, WAS 191.0
deGrom, NYM 190.0
Corbin, WAS 185.2
Leake, ARI 184.1
Wheeler, NYM 180.1
Syndergaard, NYM 180.0
Alcantara, MIA 178.2
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 239
Strasburg, WAS 229
Scherzer, WAS 222
Nola, PHI 216
Corbin, WAS 213
Castillo, CIN 211
Ray, ARI 208
Flaherty, STL 206
Darvish, CHC 204
Buehler, LAD 202
COMPLETE GAMES
Alcantara, MIA 2
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
11 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 2
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1