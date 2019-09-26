THROUGH SEPTEMBER 25

BATTING
G AB R H BA
Yelich, MIL 130 489 100 161 .329
Marte, ARI 144 569 97 187 .329
Rendon, WAS 143 537 115 173 .322
McNeil, NYM 133 510 83 162 .318
Blackmon, COL 137 569 111 180 .316
Reynolds, PIT 134 491 83 154 .314
Arenado, COL 153 582 100 183 .314
Newman, PIT 126 476 58 147 .309
Bellinger, LAD 153 551 118 166 .301
Albies, ATL 157 626 102 187 .299
HOME RUNS
Alonso, NYM 51
Suárez, CIN 49
Bellinger, LAD 46
Yelich, MIL 44
Arenado, COL 41
Acuña Jr., ATL 41
Freeman, ATL 38
Schwarber, CHC 37
Bell, PIT 37
Donaldson, ATL 37
RUNS BATTED IN
Rendon, WAS 124
Freeman, ATL 121
Alonso, NYM 118
Arenado, COL 118
Escobar, ARI 118
Bell, PIT 116
Bellinger, LAD 114
Soto, WAS 109
Harper, PHI 109
Suárez, CIN 103
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 37
Turner, WAS 34
Dyson, ARI 30
Yelich, MIL 30
Robles, WAS 26
Marte, PIT 25
Wong, STL 24
Story, COL 21
Margot, SD 20
Rosario, NYM 19
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .671
Bellinger, LAD .623
Rendon, WAS .603
Marte, ARI .592
Arenado, COL .586
Alonso, NYM .582
Blackmon, COL .578
Suárez, CIN .577
Bell, PIT .569
Freeman, ATL .555
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .429
Rendon, WAS .410
Rizzo, CHC .405
Bellinger, LAD .402
Soto, WAS .401
Freeman, ATL .391
Marte, ARI .389
McNeil, NYM .384
Grandal, MIL .383
Bryant, CHC .382
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 127
Bellinger, LAD 118
Rendon, WAS 115
Freeman, ATL 112
Blackmon, COL 111
Bryant, CHC 108
Story, COL 108
Soto, WAS 107
Albies, ATL 102
Eaton, WAS 101
HITS
Albies, ATL 187
Marte, ARI 187
Arenado, COL 183
Blackmon, COL 180
Acuña Jr., ATL 175
Freeman, ATL 174
Rendon, WAS 173
Rosario, NYM 173
Story, COL 170
Escobar, ARI 169
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 113
Grandal, MIL 108
Soto, WAS 106
Donaldson, ATL 99
Harper, PHI 99
Bellinger, LAD 93
Freeman, ATL 86
Muncy, LAD 85
Conforto, NYM 82
Yelich, MIL 80
DOUBLES
Albies, ATL 43
Rendon, WAS 43
Seager, LAD 43
Blackmon, COL 42
Báez, CHC 38
McNeil, NYM 38
Bell, PIT 37
Pillar, SF 37
Reynolds, PIT 37
Segura, PHI 37
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 9
Albies, ATL 8
Ahmed, ARI 7
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Ervin, CIN 7
Frazier, PIT 7
Rosario, NYM 7
Edman, STL 6
Marte, PIT 6
Newman, PIT 6
Tatis Jr., SD 6
TOTAL BASES
Bellinger, LAD 343
Arenado, COL 341
Alonso, NYM 339
Marte, ARI 337
Blackmon, COL 329
Yelich, MIL 328
Freeman, ATL 326
Suárez, CIN 326
Acuña Jr., ATL 324
Rendon, WAS 324
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 2.41
deGrom, NYM 2.43
Soroka, ATL 2.60
Flaherty, STL 2.85
Gray, CIN 2.88
Scherzer, WAS 2.93
Corbin, WAS 3.05
Kershaw, LAD 3.15
Buehler, LAD 3.25
Strasburg, WAS 3.37
WON-LOST
Fried, ATL 17-6
Strasburg, WAS 17-6
Hudson, STL 16-7
Kershaw, LAD 15-5
Castillo, CIN 15-8
Corbin, WAS 14-7
Wainwright, STL 14-9
Buehler, LAD 13-4
Soroka, ATL 13-4
Ryu, LAD 13-5
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 82
Kolarek, LAD 78
Chafin, ARI 76
Suero, WAS 76
Stammen, SD 75
Estévez, COL 71
Guerra, MIL 71
Lorenzen, CIN 71
Miller, STL 71
Ryan, CHC 71
SAVES
Yates, SD 41
Hader, MIL 37
Iglesias, CIN 34
Smith, SF 34
Jansen, LAD 32
Doolittle, WAS 29
Neris, PHI 28
Vázquez, PIT 28
Díaz, NYM 25
Martínez, STL 24
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 213.0
Bumgarner, SF 207.2
deGrom, NYM 204.0
Strasburg, WAS 203.0
Nola, PHI 202.1
Corbin, WAS 197.2
Leake, ARI 197.0
Alcantara, MIA 191.1
Castillo, CIN 190.2
Syndergaard, NYM 190.2
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 255
Scherzer, WAS 243
Strasburg, WAS 241
Corbin, WAS 230
Darvish, CHC 229
Nola, PHI 229
Castillo, CIN 226
Flaherty, STL 225
Ray, ARI 225
Buehler, LAD 207
COMPLETE GAMES
Alcantara, MIA 2
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
11 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 2
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1