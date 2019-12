Toronto 5, New Jersey 4

Toronto 2 1 1 1 — 5 New Jersey 1 3 0 0 — 4

First Period_1, New Jersey, Hischier 7 (Bratt, Palmieri), 4:33. 2, Toronto, Hyman 9 (Rielly, Spezza), 16:56 (pp). 3, Toronto, Mikheyev 8 (Tavares, Nylander), 17:15.

Second Period_4, New Jersey, Gusev 6 (Vatanen, Hischier), 1:42 (pp). 5, Toronto, Kapanen 9 (Tavares, Kerfoot), 5:16. 6, New Jersey, Palmieri 15 (Bratt, Hischier), 7:01. 7, New Jersey, Bratt 7 (Palmieri), 10:11.

Third Period_8, Toronto, Tavares 15 (Nylander, Barrie), 8:15 (pp).

Overtime_9, Toronto, Nylander 15, 2:38.

Shots on Goal_Toronto 19-9-5-4_37. New Jersey 9-14-5-0_28.

Power-play opportunities_Toronto 2 of 4; New Jersey 1 of 3.

Goalies_Toronto, Hutchinson 2-5-1 (28 shots-24 saves). New Jersey, Blackwood 11-10-5 (37-32).

A_16,514 (16,514). T_2:34.

Referees_Wes McCauley, Garrett Rank. Linesmen_Scott Cherrey, Derek Nansen.