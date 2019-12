WAKE FOREST 76, NC A&T 64

Langley 2-4 2-6 6, R.Jackson 6-14 2-2 16, A.Jackson 3-11 1-4 8, Cleveland 5-10 1-2 15, Lyons 4-6 1-1 10, Morrice 2-4 0-0 4, Haygood 2-4 0-1 4, Filmore 0-1 1-2 1, Joyner 0-0 0-0 0, Maddox 0-1 0-0 0, Scruggs 0-0 0-0 0. Totals 24-55 8-18 64.

WAKE FOREST (7-5)

Childress 2-11 4-4 8, Brown 9-20 6-8 25, Sarr 3-5 7-9 13, Johnson 1-4 0-0 2, Neath 2-6 0-3 4, Mucius 4-7 0-1 8, White 2-3 0-0 6, Massoud 3-5 0-0 8, Oguama 0-0 0-0 0, Wright 0-0 2-2 2, Wynn 0-0 0-0 0. Totals 26-61 19-27 76.

Halftime_Wake Forest 41-34. 3-Point Goals_NC A&T 8-17 (Cleveland 4-7, R.Jackson 2-2, Lyons 1-2, A.Jackson 1-4, Haygood 0-1, Maddox 0-1), Wake Forest 5-24 (White 2-3, Massoud 2-4, Brown 1-3, Mucius 0-2, Neath 0-2, Johnson 0-3, Childress 0-7). Fouled Out_Haygood, White. Rebounds_NC A&T 32 (R.Jackson 11), Wake Forest 37 (Brown, Sarr 10). Assists_NC A&T 12 (Langley 7), Wake Forest 15 (Brown, White 4). Total Fouls_NC A&T 23, Wake Forest 18. A_5,156 (14,665).