CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, April 13, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;43;E;3;73%

Arcata;Partly cloudy;48;WNW;2;94%

Auburn;Clear;52;Calm;0;71%

Avalon;Clear;64;N;6;18%

Bakersfield;Clear;61;Calm;0;39%

Beale AFB;Clear;56;E;5;71%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;27%

Bishop;Clear;53;NNW;12;17%

Blue Canyon;Clear;48;Calm;0;65%

Blythe;Clear;64;NNW;10;13%

Burbank;Clear;66;NNW;9;14%

Camarillo;Clear;60;NNE;3;36%

Camp Pendleton;Clear;60;E;3;47%

Campo;Clear;48;NNE;7;22%

Carlsbad;Clear;50;Calm;0;63%

Chico;Clear;57;Calm;0;62%

China Lake;Clear;58;SSW;10;12%

Chino;Mostly clear;64;NNW;6;31%

Concord;Clear;58;Calm;0;66%

Corona;Clear;71;E;12;10%

Crescent City;Partly cloudy;50;Calm;0;82%

Daggett-Barstow;Clear;55;W;8;19%

Edwards AFB;Mostly clear;57;NNW;7;35%

El Centro;Clear;70;NNW;5;12%

Eureka;Partly cloudy;49;W;3;96%

Fairfield;Clear;53;SW;3;82%

Fresno;Clear;59;NNW;3;59%

Fullerton;Clear;63;NNW;3;38%

Hanford;Clear;56;NNW;5;59%

Hawthorne;Clear;63;Calm;0;55%

Hayward;Clear;57;Calm;0;68%

Imperial;Clear;70;NNW;5;12%

Imperial Beach;Clear;63;N;6;35%

Lancaster;Clear;52;WNW;9;46%

Lemoore Nas;Clear;53;NNW;8;48%

Lincoln;Clear;48;Calm;0;87%

Livermore;Clear;53;Calm;0;79%

Lompoc;Clear;54;W;6;58%

Long Beach;Clear;64;Calm;0;49%

Los Alamitos;Clear;64;Calm;0;49%

Los Angeles;Clear;63;Calm;0;55%

Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;55%

Madera;Clear;53;Calm;0;76%

Mammoth;Partly cloudy;42;N;3;84%

Marysville;Clear;54;Calm;0;82%

Mather AFB;Clear;55;Calm;0;71%

Merced;Clear;52;Calm;0;74%

Merced (airport);Clear;52;Calm;0;74%

Miramar Mcas;Clear;60;ENE;3;33%

Modesto;Clear;55;Calm;0;68%

Moffett Nas;Clear;56;N;7;71%

Mojave;Partly cloudy;55;NW;9;30%

Montague;Cloudy;48;N;8;70%

Monterey Rabr;Clear;54;Calm;0;80%

Mount Shasta;Clear;43;ENE;5;76%

Napa County;Mostly clear;51;S;5;92%

Needles;Clear;66;NW;7;8%

North Island;Clear;65;N;7;35%

Oakland;Mostly clear;54;NW;7;88%

Oceanside;Clear;50;Calm;0;63%

Ontario;Mostly clear;64;NNW;6;31%

Oroville;Clear;57;E;6;71%

Oxnard;Clear;54;NW;6;82%

Palm Springs;Clear;73;SW;7;9%

Palmdale;Clear;52;WNW;7;40%

Paso Robles;Clear;52;Calm;0;58%

Point Mugu;Clear;55;NW;5;66%

Porterville;Clear;52;ESE;5;68%

Ramona;Clear;53;ESE;7;34%

Redding;Clear;55;Calm;0;74%

Riverside;Clear;72;ENE;6;8%

Riverside March;Clear;66;NE;8;8%

Sacramento;Clear;57;Calm;0;77%

Sacramento International;Mostly clear;55;SW;5;77%

Salinas;Clear;56;WNW;3;69%

San Bernardino;Clear;71;Calm;0;9%

San Carlos;Clear;57;SSE;3;62%

San Diego;Clear;65;N;7;35%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;31%

San Diego Montgomery;Clear;62;NW;5;34%

San Francisco;Mostly clear;53;NW;9;89%

San Jose;Clear;56;Calm;0;74%

San Luis Obispo;Clear;62;E;7;36%

San Nicolas Island;Clear;61;WNW;15;28%

Sandberg;Clear;49;N;10;37%

Santa Ana;Mostly clear;62;WNW;4;49%

Santa Barbara;Clear;53;Calm;0;85%

Santa Maria;Clear;60;N;8;36%

Santa Monica;Clear;60;ENE;5;61%

Santa Rosa;Clear;55;N;8;68%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;53%

Santee;Clear;59;NW;3;33%

South Lake Tahoe;Clear;32;Calm;0;75%

Stockton;Clear;56;WNW;7;64%

Thermal;Clear;68;NNW;8;12%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Mostly clear;61;N;6;13%

Ukiah;Clear;52;Calm;0;68%

Vacaville;Clear;52;Calm;0;82%

Van Nuys;Clear;66;N;17;20%

Vandenberg AFB;Clear;51;NNW;7;55%

Victorville;Clear;52;S;6;14%

Visalia;Clear;58;WNW;3;50%

Watsonville;Clear;52;WNW;5;76%

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Copyright 2018 AccuWeather

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Keywords: California, Current Conditions