CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, April 29, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;37;E;3;92%

Arcata;Cloudy;51;N;11;88%

Auburn;Clear;50;E;7;76%

Avalon;Cloudy;58;W;9;82%

Bakersfield;Cloudy;63;NNW;6;47%

Beale AFB;Clear;53;ENE;6;74%

Big Bear City;Clear;41;SW;12;56%

Bishop;Clear;53;N;23;39%

Blue Canyon;Partly cloudy;37;NNE;5;85%

Blythe;Cloudy;70;SW;19;38%

Burbank;Clear;58;SE;7;74%

Camarillo;Clear;55;E;7;77%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;59;ENE;5;71%

Campo;Cloudy;48;SW;8;92%

Carlsbad;Partly cloudy;60;S;6;74%

Chico;Clear;55;ENE;5;58%

China Lake;Clear;66;W;16;21%

Chino;Cloudy;56;NW;12;75%

Concord;Partly cloudy;57;WSW;8;63%

Corona;Cloudy;58;W;9;80%

Crescent City;Cloudy;51;NNW;15;79%

Daggett-Barstow;Clear;59;WSW;39;43%

Edwards AFB;Clear;54;WSW;28;53%

El Centro;Clear;67;W;21;35%

Eureka;Cloudy;51;N;12;84%

Fairfield;Cloudy;55;SW;15;74%

Fresno;Cloudy;60;WNW;14;55%

Fullerton;Clear;59;SSE;5;77%

Hanford;Cloudy;60;NW;13;55%

Hawthorne;Partly cloudy;59;WSW;7;71%

Hayward;Mostly cloudy;55;W;7;71%

Imperial;Clear;67;W;21;35%

Imperial Beach;Cloudy;60;W;7;69%

Lancaster;Clear;54;SW;18;58%

Lemoore Nas;Clear;57;NW;9;54%

Lincoln;Clear;50;E;7;81%

Livermore;Partly cloudy;53;S;6;85%

Lompoc;Cloudy;54;W;9;81%

Long Beach;Clear;60;Calm;0;72%

Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;72%

Los Angeles;Clear;58;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;58;Calm;0;74%

Madera;Cloudy;59;WNW;9;61%

Mammoth;Cloudy;38;NE;6;87%

Marysville;Clear;53;E;7;79%

Mather AFB;Cloudy;56;SW;8;75%

Merced;Clear;55;NW;6;71%

Merced (airport);Clear;55;NW;6;71%

Miramar Mcas;Cloudy;61;SSW;8;66%

Modesto;Clear;55;NW;9;68%

Moffett Nas;Clear;54;W;5;74%

Mojave;Cloudy;54;SSE;6;54%

Montague;Cloudy;46;N;7;73%

Monterey Rabr;Cloudy;55;W;8;79%

Mount Shasta;Cloudy;43;N;3;79%

Napa County;Cloudy;51;WSW;7;93%

Needles;Clear;78;W;22;15%

North Island;Mostly cloudy;60;W;9;66%

Oakland;Cloudy;54;NW;14;82%

Oceanside;Partly cloudy;60;S;6;74%

Ontario;Cloudy;56;NW;12;75%

Oroville;Clear;58;E;7;66%

Oxnard;Clear;57;Calm;0;74%

Palm Springs;Clear;71;NW;16;37%

Palmdale;Clear;55;W;31;52%

Paso Robles;Clear;51;NW;12;76%

Point Mugu;Clear;56;W;3;77%

Porterville;Cloudy;57;NW;7;63%

Ramona;Cloudy;54;S;6;80%

Redding;Partly cloudy;56;N;3;71%

Riverside;Cloudy;58;W;8;71%

Riverside March;Cloudy;56;SSE;7;79%

Sacramento;Clear;54;SW;8;80%

Sacramento International;Clear;55;S;6;79%

Salinas;Clear;53;SW;9;85%

San Bernardino;Cloudy;60;W;6;62%

San Carlos;Clear;54;W;8;76%

San Diego;Mostly cloudy;60;W;9;66%

San Diego Brown;Cloudy;57;WSW;6;80%

San Diego Montgomery;Showers;58;SW;6;77%

San Francisco;Cloudy;54;NW;15;86%

San Jose;Partly cloudy;55;WNW;6;71%

San Luis Obispo;Clear;52;WNW;9;82%

San Nicolas Island;Clear;54;WNW;35;86%

Sandberg;Partly cloudy;43;NNW;37;85%

Santa Ana;Cloudy;58;SW;8;81%

Santa Barbara;Clear;59;W;12;59%

Santa Maria;Clear;49;WNW;5;92%

Santa Monica;Clear;56;S;6;80%

Santa Rosa;Clear;52;NNW;7;76%

Santa Ynez;Partly cloudy;50;W;9;81%

Santee;Cloudy;59;SSW;9;67%

South Lake Tahoe;Cloudy;34;Calm;0;78%

Stockton;Clear;56;W;15;74%

Thermal;Clear;71;NNW;22;40%

Truckee-Tahoe;Cloudy;34;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Cloudy;63;NW;18;45%

Ukiah;Clear;52;W;3;68%

Vacaville;Clear;54;SW;7;80%

Van Nuys;Clear;57;ESE;5;71%

Vandenberg AFB;Clear;51;N;16;90%

Victorville;Clear;54;W;20;50%

Visalia;Partly cloudy;57;NW;7;63%

Watsonville;Clear;51;Calm;0;79%

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