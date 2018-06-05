CA Current Conditions
Published 2:03 am, Tuesday, June 5, 2018
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, June 4, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;61;Calm;0;34%
Arcata;Partly cloudy;52;NNW;8;84%
Auburn;Clear;70;SE;8;34%
Avalon;Fog;54;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;87;N;15;26%
Beale AFB;Clear;68;SSE;7;48%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;30%
Bishop;Clear;78;N;15;18%
Blue Canyon;Clear;58;SSE;5;45%
Blythe;Mostly clear;89;S;14;18%
Burbank;Clear;65;SSE;6;81%
Camarillo;Cloudy;60;S;5;86%
Camp Pendleton;Cloudy;63;S;5;80%
Campo;Cloudy;59;NE;5;69%
Carlsbad;Cloudy;64;S;6;77%
Chico;Clear;77;SE;20;33%
China Lake;Mostly clear;86;SW;18;16%
Chino;Cloudy;64;SW;9;76%
Concord;Clear;59;SSW;17;66%
Corona;Clear;62;W;8;83%
Crescent City;Clear;51;NNW;15;89%
Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;21;13%
Edwards AFB;Clear;78;SW;13;30%
El Centro;Clear;81;ESE;9;50%
Eureka;Partly cloudy;52;NW;9;91%
Fairfield;Clear;61;SW;20;58%
Fresno;Clear;77;NW;15;24%
Fullerton;Cloudy;64;N;3;80%
Hanford;Clear;78;NW;16;18%
Hawthorne;Cloudy;63;SE;8;80%
Hayward;Clear;57;W;6;71%
Imperial;Clear;81;ESE;9;50%
Imperial Beach;Cloudy;62;SSW;9;80%
Lancaster;Clear;76;WSW;13;37%
Lemoore Nas;Clear;79;NW;15;17%
Lincoln;Clear;68;SSE;7;39%
Livermore;Clear;54;Calm;0;92%
Lompoc;Clear;55;W;7;83%
Long Beach;Cloudy;62;SSE;7;83%
Los Alamitos;Cloudy;62;SSE;7;83%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;75%
Madera;Clear;69;NW;8;29%
Mammoth;Mostly clear;55;NNW;10;58%
Marysville;Clear;69;SSE;10;50%
Mather AFB;Mostly clear;63;SSE;9;51%
Merced;Clear;68;W;7;26%
Merced (airport);Clear;68;W;7;26%
Miramar Mcas;Cloudy;65;SSW;3;72%
Modesto;Clear;68;NNW;10;30%
Moffett Nas;Clear;60;NNW;9;57%
Mojave;Clear;81;W;18;24%
Montague;Clear;57;N;12;48%
Monterey Rabr;Partly cloudy;55;SSW;9;79%
Mount Shasta;Clear;59;N;5;45%
Napa County;Intermittent clouds;56;SW;15;79%
Needles;Clear;99;SSW;20;7%
North Island;Cloudy;62;SSW;7;80%
Oakland;Partly cloudy;57;WSW;14;80%
Oceanside;Cloudy;64;S;6;77%
Ontario;Cloudy;64;SW;9;76%
Oroville;Clear;73;SSE;16;42%
Oxnard;Cloudy;60;S;6;89%
Palm Springs;Clear;90;NNW;9;26%
Palmdale;Clear;76;SW;14;32%
Paso Robles;Clear;62;WNW;23;49%
Point Mugu;Cloudy;60;S;7;86%
Porterville;Clear;79;WNW;8;43%
Ramona;Partly cloudy;57;NW;6;93%
Redding;Clear;77;Calm;0;16%
Riverside;Cloudy;69;SE;9;67%
Riverside March;Clear;65;WNW;6;71%
Sacramento;Clear;62;S;5;59%
Sacramento International;Clear;64;SE;10;53%
Salinas;Clear;56;W;15;74%
San Bernardino;Clear;67;W;7;64%
San Carlos;Partly cloudy;57;W;15;71%
San Diego;Cloudy;62;SSW;7;80%
San Diego Brown;Cloudy;62;Calm;0;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;62;SW;6;80%
San Francisco;Partly cloudy;56;W;16;80%
San Jose;Partly cloudy;61;NNW;7;58%
San Luis Obispo;Clear;57;Calm;0;77%
San Nicolas Island;Cloudy;58;NNW;6;94%
Sandberg;Cloudy;71;NNW;17;32%
Santa Ana;Cloudy;63;S;7;86%
Santa Barbara;Mostly cloudy;60;E;8;86%
Santa Maria;Clear;54;S;7;86%
Santa Monica;Cloudy;62;N;3;83%
Santa Rosa;Clear;54;S;6;80%
Santa Ynez;Clear;54;SW;3;81%
Santee;Cloudy;63;SW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;56%
Stockton;Clear;65;W;12;43%
Thermal;Clear;86;SSW;5;35%
Truckee-Tahoe;Clear;52;SSE;3;43%
Twentynine Palms;Cloudy;87;ENE;11;20%
Ukiah;Clear;62;NNE;9;45%
Vacaville;Clear;64;SSW;9;74%
Van Nuys;Clear;61;S;5;83%
Vandenberg AFB;Clear;52;NW;6;89%
Victorville;Cloudy;73;SW;12;29%
Visalia;Clear;80;NW;14;34%
Watsonville;Clear;54;NE;3;82%
_____
Copyright 2018 AccuWeather