CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, June 5, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;59;Calm;0;49%

Arcata;Partly cloudy;51;NNW;7;86%

Auburn;Clear;64;Calm;0;55%

Avalon;Cloudy;55;N;5;100%

Bakersfield;Clear;79;NW;9;27%

Beale AFB;Clear;69;ESE;8;57%

Big Bear City;Clear;54;WSW;3;35%

Bishop;Clear;80;SSE;21;13%

Blue Canyon;Clear;57;ENE;3;43%

Blythe;Mostly clear;87;SSW;13;17%

Burbank;Clear;64;SSE;7;82%

Camarillo;Clear;58;SW;5;77%

Camp Pendleton;Cloudy;64;Calm;0;74%

Campo;Cloudy;54;NE;3;77%

Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;74%

Chico;Clear;72;E;3;30%

China Lake;Clear;81;S;14;16%

Chino;Cloudy;63;SSW;10;77%

Concord;Clear;58;SSW;17;69%

Corona;Clear;62;W;7;80%

Crescent City;Clear;51;NNW;7;89%

Daggett-Barstow;Clear;81;WSW;21;27%

Edwards AFB;Mostly clear;71;SW;16;42%

El Centro;Partly cloudy;85;SW;9;15%

Eureka;Partly cloudy;51;NNW;7;92%

Fairfield;Clear;62;WSW;23;61%

Fresno;Clear;73;WNW;10;40%

Fullerton;Cloudy;65;S;6;75%

Hanford;Clear;74;NW;14;31%

Hawthorne;Cloudy;63;W;3;80%

Hayward;Partly cloudy;56;SW;9;71%

Imperial;Partly cloudy;85;SW;9;15%

Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;3;75%

Lancaster;Clear;67;SW;14;60%

Lemoore Nas;Clear;74;NW;12;28%

Lincoln;Clear;64;SSE;6;51%

Livermore;Clear;53;NW;6;96%

Lompoc;Cloudy;54;WNW;12;82%

Long Beach;Cloudy;65;WNW;5;75%

Los Alamitos;Cloudy;65;WNW;5;75%

Los Angeles;Clear;63;SSE;5;81%

Los Angeles Downtown;Clear;63;SSE;5;81%

Madera;Clear;66;WNW;8;53%

Mammoth;Mostly clear;58;N;7;48%

Marysville;Clear;67;ESE;9;65%

Mather AFB;Mostly clear;59;SE;7;67%

Merced;Clear;64;W;7;57%

Merced (airport);Clear;64;W;7;57%

Miramar Mcas;Cloudy;65;WSW;5;70%

Modesto;Clear;65;NNE;7;46%

Moffett Nas;Clear;57;NW;6;66%

Mojave;Partly cloudy;73;WSW;15;20%

Montague;Clear;59;N;8;41%

Monterey Rabr;Cloudy;54;SW;8;80%

Mount Shasta;Clear;62;SW;6;39%

Napa County;Intermittent clouds;56;SW;12;82%

Needles;Clear;97;SW;13;6%

North Island;Mostly cloudy;64;Calm;0;72%

Oakland;Partly cloudy;56;WNW;12;83%

Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;74%

Ontario;Cloudy;63;SSW;10;77%

Oroville;Clear;70;ESE;7;46%

Oxnard;Clear;57;W;3;89%

Palm Springs;Clear;83;NW;13;32%

Palmdale;Clear;72;SW;16;33%

Paso Robles;Clear;55;N;3;68%

Point Mugu;Partly cloudy;57;W;3;86%

Porterville;Clear;74;N;5;35%

Ramona;Cloudy;59;Calm;0;83%

Redding;Clear;71;Calm;0;40%

Riverside;Cloudy;64;SSW;10;77%

Riverside March;Clear;62;NW;5;78%

Sacramento;Clear;60;SSW;12;72%

Sacramento International;Mostly clear;61;S;10;66%

Salinas;Partly cloudy;55;W;12;77%

San Bernardino;Clear;65;WSW;7;67%

San Carlos;Intermittent clouds;53;WNW;13;85%

San Diego;Mostly cloudy;64;Calm;0;72%

San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;0;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;62;SW;5;77%

San Francisco;Intermittent clouds;55;NW;14;81%

San Jose;Partly cloudy;57;N;7;71%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;53;NNW;7;82%

San Nicolas Island;Cloudy;54;WNW;24;95%

Sandberg;Mostly cloudy;61;SW;6;67%

Santa Ana;Cloudy;63;SW;7;87%

Santa Barbara;Clear;60;E;9;83%

Santa Maria;Cloudy;51;W;9;92%

Santa Monica;Cloudy;61;WSW;5;80%

Santa Rosa;Clear;55;S;3;77%

Santa Ynez;Cloudy;52;W;3;81%

Santee;Cloudy;63;WSW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;47;Calm;0;70%

Stockton;Clear;61;W;10;57%

Thermal;Clear;88;NNW;18;27%

Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Cloudy;81;NW;14;17%

Ukiah;Clear;60;N;7;47%

Vacaville;Clear;63;SW;9;75%

Van Nuys;Clear;61;ESE;6;80%

Vandenberg AFB;Cloudy;53;N;14;88%

Victorville;Mostly cloudy;67;SW;13;51%

Visalia;Clear;75;NW;10;33%

Watsonville;Clear;52;NNE;5;86%

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