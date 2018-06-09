CA Current Conditions
Updated 4:04 am, Saturday, June 9, 2018
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, June 9, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;58;S;5;53%
Arcata;Mostly cloudy;54;NW;6;100%
Auburn;Clear;64;SE;6;55%
Avalon;Clear;70;S;5;40%
Bakersfield;Clear;75;NNE;5;32%
Beale AFB;Partly cloudy;67;SSE;10;57%
Big Bear City;Clear;48;Calm;0;38%
Bishop;Clear;68;WNW;3;22%
Blue Canyon;Mostly cloudy;53;S;6;71%
Blythe;Clear;85;WSW;8;13%
Burbank;Clear;68;ESE;5;62%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Cloudy;62;ENE;3;86%
Campo;Cloudy;52;NE;6;68%
Carlsbad;Partly cloudy;60;Calm;0;86%
Chico;Mostly cloudy;73;S;6;40%
China Lake;Clear;78;S;7;24%
Chino;Cloudy;67;NNE;4;59%
Concord;Clear;62;S;12;67%
Corona;Clear;66;WSW;5;62%
Crescent City;Rain;54;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;78;W;21;21%
Edwards AFB;Clear;73;SW;14;28%
El Centro;Clear;82;W;13;22%
Eureka;Showers;55;NW;8;95%
Fairfield;Clear;61;SW;20;63%
Fresno;Mostly clear;72;NW;15;43%
Fullerton;Clear;65;Calm;0;77%
Hanford;Clear;72;NW;15;42%
Hawthorne;Clear;64;Calm;0;80%
Hayward;Cloudy;57;W;10;86%
Imperial;Clear;82;W;13;22%
Imperial Beach;Clear;59;SSW;3;89%
Lancaster;Clear;72;W;18;21%
Lemoore Nas;Clear;73;NW;13;31%
Lincoln;Clear;66;SSE;13;52%
Livermore;Clear;56;SW;9;100%
Lompoc;Cloudy;54;WNW;8;92%
Long Beach;Clear;64;S;3;83%
Los Alamitos;Clear;64;S;3;83%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;72%
Madera;Clear;66;WNW;8;56%
Mammoth;Cloudy;54;NW;7;64%
Marysville;Partly cloudy;67;SSE;10;60%
Mather AFB;Cloudy;62;SE;8;63%
Merced;Clear;68;N;14;50%
Merced (airport);Clear;68;N;14;50%
Miramar Mcas;Clear;61;E;3;72%
Modesto;Clear;67;N;10;46%
Moffett Nas;Clear;60;NNW;5;72%
Mojave;Clear;72;NW;35;28%
Montague;Cloudy;55;NNE;14;74%
Monterey Rabr;Cloudy;56;SW;8;89%
Mount Shasta;Cloudy;58;Calm;0;59%
Napa County;Cloudy;58;WSW;11;81%
Needles;Clear;88;SSW;5;9%
North Island;Cloudy;64;S;3;88%
Oakland;Cloudy;58;NW;10;89%
Oceanside;Partly cloudy;60;Calm;0;86%
Ontario;Cloudy;67;NNE;4;59%
Oroville;Mostly cloudy;72;SSE;13;49%
Oxnard;Clear;60;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;84;SE;5;26%
Palmdale;Clear;71;W;9;14%
Paso Robles;Clear;60;NW;13;66%
Point Mugu;Clear;58;W;3;86%
Porterville;Clear;67;Calm;0;60%
Ramona;Clear;57;Calm;0;66%
Redding;Mostly cloudy;73;SW;9;39%
Riverside;Clear;69;Calm;0;54%
Riverside March;Clear;65;Calm;0;50%
Sacramento;Clear;61;N;7;66%
Sacramento International;Clear;64;SSE;8;57%
Salinas;Clear;57;NNW;9;83%
San Bernardino;Clear;70;Calm;0;46%
San Carlos;Cloudy;54;WNW;10;94%
San Diego;Cloudy;65;S;3;86%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;92%
San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;86%
San Francisco;Cloudy;57;NW;10;85%
San Jose;Clear;60;NNW;7;77%
San Luis Obispo;Clear;53;WNW;6;89%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;18;84%
Sandberg;Clear;66;NNW;21;22%
Santa Ana;Cloudy;64;N;4;82%
Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;86%
Santa Maria;Cloudy;52;Calm;0;96%
Santa Monica;Clear;63;Calm;0;83%
Santa Rosa;Clear;59;S;3;66%
Santa Ynez;Partly cloudy;50;Calm;0;87%
Santee;Clear;63;Calm;0;72%
South Lake Tahoe;Clear;52;SW;7;50%
Stockton;Clear;63;W;14;62%
Thermal;Clear;87;NNW;8;21%
Truckee-Tahoe;Clear;50;SSE;5;50%
Twentynine Palms;Cloudy;81;WNW;12;20%
Ukiah;Mostly cloudy;62;N;5;56%
Vacaville;Clear;69;ESE;3;60%
Van Nuys;Clear;68;E;5;54%
Vandenberg AFB;Cloudy;52;N;12;93%
Victorville;Cloudy;69;WSW;8;32%
Visalia;Clear;69;NW;7;54%
Watsonville;Clear;54;Calm;0;89%
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