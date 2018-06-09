CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, June 9, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;58;S;5;53%

Arcata;Mostly cloudy;54;NW;6;100%

Auburn;Clear;64;SE;6;55%

Avalon;Clear;70;S;5;40%

Bakersfield;Clear;75;NNE;5;32%

Beale AFB;Partly cloudy;67;SSE;10;57%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;38%

Bishop;Clear;68;WNW;3;22%

Blue Canyon;Mostly cloudy;53;S;6;71%

Blythe;Clear;85;WSW;8;13%

Burbank;Clear;68;ESE;5;62%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Cloudy;62;ENE;3;86%

Campo;Cloudy;52;NE;6;68%

Carlsbad;Partly cloudy;60;Calm;0;86%

Chico;Mostly cloudy;73;S;6;40%

China Lake;Clear;78;S;7;24%

Chino;Cloudy;67;NNE;4;59%

Concord;Clear;62;S;12;67%

Corona;Clear;66;WSW;5;62%

Crescent City;Rain;54;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;78;W;21;21%

Edwards AFB;Clear;73;SW;14;28%

El Centro;Clear;82;W;13;22%

Eureka;Showers;55;NW;8;95%

Fairfield;Clear;61;SW;20;63%

Fresno;Mostly clear;72;NW;15;43%

Fullerton;Clear;65;Calm;0;77%

Hanford;Clear;72;NW;15;42%

Hawthorne;Clear;64;Calm;0;80%

Hayward;Cloudy;57;W;10;86%

Imperial;Clear;82;W;13;22%

Imperial Beach;Clear;59;SSW;3;89%

Lancaster;Clear;72;W;18;21%

Lemoore Nas;Clear;73;NW;13;31%

Lincoln;Clear;66;SSE;13;52%

Livermore;Clear;56;SW;9;100%

Lompoc;Cloudy;54;WNW;8;92%

Long Beach;Clear;64;S;3;83%

Los Alamitos;Clear;64;S;3;83%

Los Angeles;Clear;65;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;72%

Madera;Clear;66;WNW;8;56%

Mammoth;Cloudy;54;NW;7;64%

Marysville;Partly cloudy;67;SSE;10;60%

Mather AFB;Cloudy;62;SE;8;63%

Merced;Clear;68;N;14;50%

Merced (airport);Clear;68;N;14;50%

Miramar Mcas;Clear;61;E;3;72%

Modesto;Clear;67;N;10;46%

Moffett Nas;Clear;60;NNW;5;72%

Mojave;Clear;72;NW;35;28%

Montague;Cloudy;55;NNE;14;74%

Monterey Rabr;Cloudy;56;SW;8;89%

Mount Shasta;Cloudy;58;Calm;0;59%

Napa County;Cloudy;58;WSW;11;81%

Needles;Clear;88;SSW;5;9%

North Island;Cloudy;64;S;3;88%

Oakland;Cloudy;58;NW;10;89%

Oceanside;Partly cloudy;60;Calm;0;86%

Ontario;Cloudy;67;NNE;4;59%

Oroville;Mostly cloudy;72;SSE;13;49%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;84;SE;5;26%

Palmdale;Clear;71;W;9;14%

Paso Robles;Clear;60;NW;13;66%

Point Mugu;Clear;58;W;3;86%

Porterville;Clear;67;Calm;0;60%

Ramona;Clear;57;Calm;0;66%

Redding;Mostly cloudy;73;SW;9;39%

Riverside;Clear;69;Calm;0;54%

Riverside March;Clear;65;Calm;0;50%

Sacramento;Clear;61;N;7;66%

Sacramento International;Clear;64;SSE;8;57%

Salinas;Clear;57;NNW;9;83%

San Bernardino;Clear;70;Calm;0;46%

San Carlos;Cloudy;54;WNW;10;94%

San Diego;Cloudy;65;S;3;86%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;92%

San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;86%

San Francisco;Cloudy;57;NW;10;85%

San Jose;Clear;60;NNW;7;77%

San Luis Obispo;Clear;53;WNW;6;89%

San Nicolas Island;Clear;57;WNW;18;84%

Sandberg;Clear;66;NNW;21;22%

Santa Ana;Cloudy;64;N;4;82%

Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;86%

Santa Maria;Cloudy;52;Calm;0;96%

Santa Monica;Clear;63;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;59;S;3;66%

Santa Ynez;Partly cloudy;50;Calm;0;87%

Santee;Clear;63;Calm;0;72%

South Lake Tahoe;Clear;52;SW;7;50%

Stockton;Clear;63;W;14;62%

Thermal;Clear;87;NNW;8;21%

Truckee-Tahoe;Clear;50;SSE;5;50%

Twentynine Palms;Cloudy;81;WNW;12;20%

Ukiah;Mostly cloudy;62;N;5;56%

Vacaville;Clear;69;ESE;3;60%

Van Nuys;Clear;68;E;5;54%

Vandenberg AFB;Cloudy;52;N;12;93%

Victorville;Cloudy;69;WSW;8;32%

Visalia;Clear;69;NW;7;54%

Watsonville;Clear;54;Calm;0;89%

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